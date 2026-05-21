Эти изменения на коже часто игнорируют: врач назвал четыре симптома, которые могут указывать на рак

врач / © pexels.com

Реклама

Многие люди имеют экзему, псориаз или другие проблемы с кожей и часто не обращают внимания на новые симптомы, считая их очередным обострением. Однако некоторые изменения могут быть не просто раздражением, а ранним признаком рака кожи. Врач Дональд Грант объяснил, какие симптомы чаще всего ошибочно игнорируют.

Об этом сообщило издание Unilad.

Старший клинический советник компании The Independent Pharmacy Дональд Грант подчеркнул, что рак кожи остается одной из самых недооцененных проблем со здоровьем, хотя его нередко можно обнаружить на ранних стадиях. По его словам, люди часто не замечают опасных сигналов из-за того, что они похожи на обычные кожные заболевания — экзему, псориаз, дерматит или раздражение.

Реклама

Медик отметил, что большинство кожных проблем действительно не связаны с раком кожи. Однако симптомы, которые не исчезают, ухудшаются или не реагируют на лечение, требуют дополнительного обследования.

Первым признаком, на который врач советует обращать внимание, являются стойкие сухие или чешуйчатые пятна. Чаще всего они появляются на участках, которые регулярно подвергаются воздействию солнца — на лице, шее, ушах, коже головы, руках и кистях. Такие проявления нередко воспринимают как сухость кожи или экзему, однако в некоторых случаях они могут сигнализировать о раке кожи.

Также насторожить должно постоянное покраснение лица. Дональд Грант объяснил, что люди часто связывают его со стрессом, алкоголем, холодной погодой или чувствительностью кожи. Покраснение обычно появляется на щеках, носу и лбу и может напоминать розацеа. В то же время врач предостерег: если симптомы не проходят после лечения, становятся более выраженными или сопровождаются язвами, кровотечением или изменением текстуры кожи, необходимо обратиться к специалисту.

Еще одним тревожным сигналом могут быть сухие или утолщенные участки кожи. По словам медика, некоторые формы рака кожи могут напоминать псориаз из-за сухих, чешуйчатых или утолщенных участков кожи. Чаще всего псориаз поражает локти, колени, поясницу и кожу головы, однако любые изменения, которые начинают болеть, кровоточить или менять внешний вид, стоит показать врачу.

Реклама

Отдельно Дональд Грант обратил внимание на изменения вокруг родинок. Люди обычно знают, что опасным признаком является изменение формы или цвета родинки, однако часто не учитывают зуд, чувствительность или дискомфорт в этой зоне. Врач объяснил, что такие симптомы нередко ошибочно списывают на аллергию или раздражение кожи. В то же время родинка, которая начинает болеть, кровоточить, меняет цвет или имеет неровные края, может быть признаком серьезного заболевания.

Медик подчеркнул, что раннее выявление рака кожи является чрезвычайно важным для эффективного лечения. Именно поэтому любые необычные или стойкие изменения на коже не стоит оставлять без внимания, особенно если они постепенно ухудшаются или не исчезают после лечения.

Напомним, раковые клетки очень любят сахар и благодаря ему очень быстро развиваются. Но есть пища, которая способна запустить сам процесс развития онкологии.

Новости партнеров