Здоровье

Здоровье
428
Эти каши чистят печень лучше таблеток: 5 круп, которые вернут ей легкость и здоровье за две недели

Четырнадцать дней регулярного употребления правильных каш помогут снять нагрузку с печени, вернуть легкость в теле и улучшить общее самочувствие.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие каши чистят печень

Какие каши чистят печень / © pixabay.com

Печень — главный фильтр организма, который ежедневно перерабатывает все, что мы едим и пьем. Избыток жирной пищи, постоянные стрессы и прием лекарств перегружают ее, и тогда появляется усталость, тяжесть в теле и проблемы с пищеварением. Однако помочь печени быстро восстановиться можно не только дорогими препаратами или биодобавками, но и доступными крупами, очищающими организм естественным путем.

Какие самые полезные каши для быстрого восстановления печени

  • Гречка богата рутинами и флавоноидами, которые укрепляют сосуды печени и улучшают кровообращение. Она помогает выводить токсины, снижает уровень «плохого» холестерина и нормализует обмен веществ. Регулярное употребление гречки делает печень менее уязвимой к жировой дистрофии.

  • Овсянка содержит бета-глюканы, которые естественным образом очищают организм. Они мягко выводят шлаки, уменьшают воспалительные процессы и восстанавливают клетки печени. Овсяная каша на воде без сахара — это идеальный завтрак для тех, кто хочет облегчить работу печени и одновременно поддержать микрофлору кишечника.

  • Пшено. Пшенная каша известна своими желчегонными свойствами. Она стимулирует естественную очистку печени, помогает выводить избыток жиров и предотвращает застой желчи. Пшенные блюда особенно полезны тем, кто часто испытывает тяжесть в правом боку.

  • Рис — бурый или нешлифованный. Натуральный рис хорошо впитывает токсины и соли тяжелых металлов. Он помогает очистить кровь, снизить нагрузку на печень и одновременно мягко вывести излишнюю жидкость из организма. Бурый рис содержит больше клетчатки, поэтому эффект очищения еще более мощный.

  • Перловая крупа. Перловка часто недооценивается, но содержит много клетчатки и аминокислот, которые способствуют восстановлению клеток этого внутреннего органа. Кроме того, она снижает уровень жира в печени и улучшает способность к регенерации.

Как получить максимальный эффект от употребления этих круп

  • Ешьте каши каждый день, чередуя разные крупы.

  • Готовьте их на воде или с минимальным количеством молока.

  • Избегайте добавления сахара и большого количества сливочного масла.

  • Добавьте к блюду зелень, овощи или чуть-чуть оливкового масла, это усилит очищающий эффект.

