Эти морепродукты украинцы обожают — а долгожители к ним никогда не прикасаются: пять самых опасных для здоровья
Морепродукты зачастую считают незаменимой частью здорового рациона. Они богаты белком, омега-3 и другими полезными веществами. Однако не все морские деликатесы одинаково безопасны: некоторые могут нанести организму вред.
ТСН.ua рассказывает, какие морепродукты следует исключить из меню.
Креветки из фермерских хозяйств
Креветки пользуются популярностью в Украине, но их вид "свежих и безопасных" может быть обманчив. Фермерское производство часто включает применение антибиотиков и пестицидов, а массовое выращивание приводит к накоплению токсинов в мясе.
Рыба-меч и акула
Большие хищные рыбы, как рыба-меч или акула, могут накапливать ртуть в мясе. Этот токсичный металл способен оказывать влияние на нервную систему, а регулярное употребление такой рыбы повышает риски для здоровья.
Мидии и устрицы из загрязненных водоемов
Моллюски фильтруют морскую воду, поэтому их мясо легко накапливает токсины, бактерии и тяжелые металлы. Особенно опасны те, что собраны в загрязненных водоемах — их употребление может вызывать серьезные проблемы со здоровьем.
Крабовые палочки
Популярный продукт у многих украинцев, не имеющий ничего общего с натуральным крабовым мясом. Он содержит искусственные красители, консерванты и переизбыток соли, что делает его вредным для организма при регулярном употреблении.
Тунец
Консервированный тунец — вкусный деликатес, но это мясо иногда содержит ртуть. Кроме того, некоторые виды тунца находятся на грани исчезновения из-за неконтролируемого вылова.
Регулярное употребление морепродуктов с высоким содержанием токсинов может привести к интоксикации организма, аллергиям, проблемам с пищеварением и с нервной системой. С течением времени накопление тяжелых металлов повышает риски развития онкологических и неврологических заболеваний.