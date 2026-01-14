Морепродукты, которые лучше избегать / © pexels.com

Реклама

ТСН.ua рассказывает, какие морепродукты следует исключить из меню.

Креветки из фермерских хозяйств

Креветки пользуются популярностью в Украине, но их вид "свежих и безопасных" может быть обманчив. Фермерское производство часто включает применение антибиотиков и пестицидов, а массовое выращивание приводит к накоплению токсинов в мясе.

Рыба-меч и акула

Большие хищные рыбы, как рыба-меч или акула, могут накапливать ртуть в мясе. Этот токсичный металл способен оказывать влияние на нервную систему, а регулярное употребление такой рыбы повышает риски для здоровья.

Реклама

Мидии и устрицы из загрязненных водоемов

Моллюски фильтруют морскую воду, поэтому их мясо легко накапливает токсины, бактерии и тяжелые металлы. Особенно опасны те, что собраны в загрязненных водоемах — их употребление может вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

Крабовые палочки

Популярный продукт у многих украинцев, не имеющий ничего общего с натуральным крабовым мясом. Он содержит искусственные красители, консерванты и переизбыток соли, что делает его вредным для организма при регулярном употреблении.

Тунец

Консервированный тунец — вкусный деликатес, но это мясо иногда содержит ртуть. Кроме того, некоторые виды тунца находятся на грани исчезновения из-за неконтролируемого вылова.

Регулярное употребление морепродуктов с высоким содержанием токсинов может привести к интоксикации организма, аллергиям, проблемам с пищеварением и с нервной системой. С течением времени накопление тяжелых металлов повышает риски развития онкологических и неврологических заболеваний.