Эти напитки напитки нельзя давать детям: список запретов

Девочка пьет сок / © Pixabay

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Некоторые привычные для взрослых напитки могут быть опасными для детей — даже в небольших дозах. Научные исследования подтверждают: определенные продукты оказывают серьезное негативное влияние на развитие детского организма. Вот четыре категории напитков, которые не стоит давать детям.

Об этом пишет «РБК-Украина».

Сладкие газированные напитки (особенно Cola) — не ранее 12 лет

Газированные напитки содержат не только избыток сахара, но и фосфорную кислоту, которая вместе с кофеином вымывает кальций из организма. Это ослабляет кости в период активного роста. Такие выводы подтверждены, в частности, в Framingham Osteoporosis Study.

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Пакетированные соки и лимонады — ограничить до 11 лет

Несмотря на название, у большинства «фруктовых» напитков — минимум полезных веществ и максимум скрытого сахара. Исследования на PubMed связывают их регулярное потребление с ожирением, кариесом и развитием аллергий у детей.

Кофе и крепкий чай — запрет до 16 лет

Кофеин негативно влияет на нервную систему ребенка: вызывает возбуждение, нарушение сна, повышение давления и тревожность. До 16 лет организм еще не готов к воздействию таких стимуляторов.

Энергетические напитки — категорический запрет до 18 лет

Энергетики — это высокие дозы кофеина, сахара и стимуляторов, которые могут привести к серьезным осложнениям: сердечным приступам, аритмиям и неврологическим расстройствам. Педиатры однозначны: подростки не должны их употреблять.

А что тогда безопасно?

Лучший выбор — простая питьевая вода. Также дети могут пить домашние компоты без сахара, узвары и мягкие травяные чаи (только по совету врача).

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К слову, ранее ученые провели исследование и по его результатам объяснили, почему детям нельзя давать смартфон до 13 лет. Дело в том, что в противном случае дети имеют значительно большие риски проблем с психическим здоровьем в ранней взрослости.