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Эти напитки напитки нельзя давать детям: список запретов
Сахар, кофеин и стимуляторы: эти компоненты в популярных напитках могут нанести непоправимый вред детскому здоровью.
Некоторые привычные для взрослых напитки могут быть опасными для детей — даже в небольших дозах. Научные исследования подтверждают: определенные продукты оказывают серьезное негативное влияние на развитие детского организма. Вот четыре категории напитков, которые не стоит давать детям.
Об этом пишет «РБК-Украина».
Сладкие газированные напитки (особенно Cola) — не ранее 12 лет
Газированные напитки содержат не только избыток сахара, но и фосфорную кислоту, которая вместе с кофеином вымывает кальций из организма. Это ослабляет кости в период активного роста. Такие выводы подтверждены, в частности, в Framingham Osteoporosis Study.
Пакетированные соки и лимонады — ограничить до 11 лет
Несмотря на название, у большинства «фруктовых» напитков — минимум полезных веществ и максимум скрытого сахара. Исследования на PubMed связывают их регулярное потребление с ожирением, кариесом и развитием аллергий у детей.
Кофе и крепкий чай — запрет до 16 лет
Кофеин негативно влияет на нервную систему ребенка: вызывает возбуждение, нарушение сна, повышение давления и тревожность. До 16 лет организм еще не готов к воздействию таких стимуляторов.
Энергетические напитки — категорический запрет до 18 лет
Энергетики — это высокие дозы кофеина, сахара и стимуляторов, которые могут привести к серьезным осложнениям: сердечным приступам, аритмиям и неврологическим расстройствам. Педиатры однозначны: подростки не должны их употреблять.
А что тогда безопасно?
Лучший выбор — простая питьевая вода. Также дети могут пить домашние компоты без сахара, узвары и мягкие травяные чаи (только по совету врача).
К слову, ранее ученые провели исследование и по его результатам объяснили, почему детям нельзя давать смартфон до 13 лет. Дело в том, что в противном случае дети имеют значительно большие риски проблем с психическим здоровьем в ранней взрослости.