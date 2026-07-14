Эти напитки после ужина могут способствовать здоровому пищеварению: что советуют диетологи

Какие напитки следует пить после ужина для улучшения пищеварения / © pexels.com

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После ужина многие автоматически наливают себе чай, кофе или сладкий напиток, однако не все задумываются о том, как такой выбор сказывается на работе пищеварительной системы. Диетологи отмечают, что одни напитки могут способствовать лучшему пищеварению, тогда как другие, особенно при наличии кислотного рефлюкса, способны вызывать неприятные симптомы.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

По словам специалистов, лучшим вариантом после ужина остается обычная питьевая вода. Она помогает поддерживать водный баланс, участвует в процессе пищеварения и способствует продвижению еды по пищеварительному тракту. В то же время эксперты отмечают, что на данный момент нет научных подтверждений преимуществ щелочной, деминерализованной или обогащенной кислородом воды перед обычной.

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Некоторые предпочитают теплую воду или добавляют в нее лимон. Однако это вопрос вкуса, а не доказанной пользы. Более того, людям с кислотным рефлюксом лимонная вода может не подойти, ведь ее кислотность способна усиливать неприятные ощущения.

Полезным после еды может быть и чай. Исследования показывают, что зеленый, черный чай и улун благотворно влияют на кишечный микробиом. Травяные чаи, в частности ромашковый и имбирный, нередко рекомендуют при вздутии живота, тошноте или расстройстве пищеварения, поскольку они могут помочь уменьшить дискомфорт.

Людям, страдающим кислотным рефлюксом, диетологи советуют обратить внимание на обезжиренное или растительное молоко. Такие напитки могут временно облегчить раздражение пищевода. В то же время жирное молоко, напротив, может усугублять проявления рефлюкса. Если же выбирать растительные альтернативы, стоит отдавать предпочтение вариантам без добавления сахара.

Некоторые фруктовые и овощные соки также могут быть полезны для пищеварения. Специалисты рекомендуют морковный и арбузный соки или их смеси с имбирем. Они содержат витамины и другие биологически активные соединения и часто легче усваиваются пищеварительной системой. Кроме того, сок чернослива считается источником клетчатки, которая поддерживает здоровье кишечника.

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В то же время цитрусовые соки — апельсиновый, грейпфрутовый, — а также томатный могут вызывать или усугублять симптомы кислотного рефлюкса. По этой же причине некоторым людям следует отказаться и от воды с лимоном.

К продуктам, которые могут благотворно влиять на кишечник, эксперты также относят комбучу и кефир. Оба напитка содержат пробиотики, однако их эффект проявляется не сразу после ужина, а при регулярном употреблении. При покупке таких продуктов диетологи советуют внимательно проверять состав, поскольку некоторые производители добавляют значительное количество сахара.

Есть и напитки, от которых после ужина лучше воздержаться. Прежде всего, это алкоголь, который раздражает слизистую оболочку желудка и может усиливать рефлюкс. К нежелательным также относятся кофе и другие кофеиносодержащие напитки, сладкая газированная вода и кислые фруктовые соки.

Специалисты отмечают, что на пищеварение влияет не только то, что человек пьет. Они рекомендуют после ужина прогуляться 15–20 минут. Такая привычка может способствовать более быстрому пищеварению, уменьшению вздутия живота, помогать контролировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровую массу тела.

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Кроме того, диетологи советуют не ложиться сразу после еды, ведь это повышает риск обострения симптомов рефлюкса. Не менее важно контролировать уровень стресса, который также может негативно сказываться на работе пищеварительной системы. Для этого могут быть полезны медитация, йога, дыхательные упражнения или другие техники расслабления.

Еще один совет — вести пищевой дневник. Он помогает отслеживать, какие продукты или напитки вызывают дискомфорт, и при необходимости скорректировать рацион вместе с врачом или диетологом.

Напомним, что то, что греки едят по утрам, часто удивляет иностранцев. В то же время именно такой завтрак считается одним из примеров сбалансированного питания.

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