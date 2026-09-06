Эти ошибки тормозят прогресс в спорте и сводят на нет все усилия — что советует тренер

Наращивание мышечной массы — сложный процесс / © Pixabay

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Мотивация заставляет нас подниматься с дивана и идти в спортзал тренироваться. Фотографии «было-стало» в рекламе программ питания, спортивных челленджей создают картинку, что фигура кардинально изменится — нужно только действовать. Мы начинаем заниматься спортом. Но где же поразительный результат из разряда «минус 8 кг в месяц»?

В эксклюзивном комментарии ТСН тренер Даша Литвинова объяснила, почему результата не бывает быстро и указала на основные ошибки во время тренировок.

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Причины отсутствия результата от тренировок

Причина первая

Отсутствие прогрессивной нагрузки — то есть человек месяцами тренируется с одним весом. Соответственно, тренировки есть, а нагрузки нет.

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«Также распространенной проблемой является неправильная техника — когда мы делаем нагрузку не на ту мышцу, которую мы хотим проработать, и она будет слабее», — сказала Даша.

Что делать — изучить правильную технику выполнения.

Причина вторая

«Еще одна проблема — большая нагрузка: человек ставит себе много тренировок, пренебрегая восстановлением. Но это не работает. Когда постоянно тренировка на максимуме, нет восстановления, то, конечно, снижается производительность», — объяснила тренер.

Что делать: организовать тренировки в сочетании с отдыхом. Кроме этого, не забываем о сне — рекомендовано спать не менее 8 часов.

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Последствия отсутствия достаточного отдыха:

Хроническая усталость

Снижение иммунитета

Повышенный риск травм

Отсутствие прогресса

Причина третья

«Если питание не отвечает целям, то человек не получает результата. Человек, желающий похудеть, должен находиться в дефиците калорий. Если наоборот — набрать мышцы, должен быть профицит и употреблять достаточное количество белка», — сказала она.

Важно: помните, что цель должна быть достижима. В частности, нормальной скоростью похудения считается потеря около 0,3-0,5 килограмма в неделю, а вот минус 10 килограммов в месяц — это уже экстрим.

Питание играет очень важную роль на пути к желаемому результату / © Pixabay

Причина четвертая

«Отсутствие системности. Для результата требуется регулярность. Каждый раз на тренировке новые упражнения — это тоже не очень хорошо», — добавила Даша.

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Она также подчеркнула, что цифры на весах — не самый лучший способ «измерения» прогресса, уменьшение веса не означает, что вы теряете именно жир. Это может быть вода или мускулы. Можно отслеживать прогресс тренировок по месяцам с помощью фотографий. Тогда вы убедитесь, что вес может снижаться незначительно, а масса мышц набирать рост.

Ранее тренер объяснила, что нужно делать, чтобы получить плоский живот. Больше полезных советов читайте в новости.

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