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Эти ошибки тормозят прогресс в спорте и сводят на нет все усилия — что советует тренер
Мы все склонны совершать ошибки, которые замедляют наш прогресс и мешают достижению целей. Занятия спортом без достижения поставленных целей сильно демотивируют.
Мотивация заставляет нас подниматься с дивана и идти в спортзал тренироваться. Фотографии «было-стало» в рекламе программ питания, спортивных челленджей создают картинку, что фигура кардинально изменится — нужно только действовать. Мы начинаем заниматься спортом. Но где же поразительный результат из разряда «минус 8 кг в месяц»?
В эксклюзивном комментарии ТСН тренер Даша Литвинова объяснила, почему результата не бывает быстро и указала на основные ошибки во время тренировок.
Причины отсутствия результата от тренировок
Причина первая
Отсутствие прогрессивной нагрузки — то есть человек месяцами тренируется с одним весом. Соответственно, тренировки есть, а нагрузки нет.
«Также распространенной проблемой является неправильная техника — когда мы делаем нагрузку не на ту мышцу, которую мы хотим проработать, и она будет слабее», — сказала Даша.
Что делать — изучить правильную технику выполнения.
Причина вторая
«Еще одна проблема — большая нагрузка: человек ставит себе много тренировок, пренебрегая восстановлением. Но это не работает. Когда постоянно тренировка на максимуме, нет восстановления, то, конечно, снижается производительность», — объяснила тренер.
Что делать: организовать тренировки в сочетании с отдыхом. Кроме этого, не забываем о сне — рекомендовано спать не менее 8 часов.
Последствия отсутствия достаточного отдыха:
Хроническая усталость
Снижение иммунитета
Повышенный риск травм
Отсутствие прогресса
Причина третья
«Если питание не отвечает целям, то человек не получает результата. Человек, желающий похудеть, должен находиться в дефиците калорий. Если наоборот — набрать мышцы, должен быть профицит и употреблять достаточное количество белка», — сказала она.
Важно: помните, что цель должна быть достижима. В частности, нормальной скоростью похудения считается потеря около 0,3-0,5 килограмма в неделю, а вот минус 10 килограммов в месяц — это уже экстрим.
Причина четвертая
«Отсутствие системности. Для результата требуется регулярность. Каждый раз на тренировке новые упражнения — это тоже не очень хорошо», — добавила Даша.
Она также подчеркнула, что цифры на весах — не самый лучший способ «измерения» прогресса, уменьшение веса не означает, что вы теряете именно жир. Это может быть вода или мускулы. Можно отслеживать прогресс тренировок по месяцам с помощью фотографий. Тогда вы убедитесь, что вес может снижаться незначительно, а масса мышц набирать рост.
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