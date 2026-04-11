Эти овощи лучше не жарить: превращаются в медленный яд
Жарить не рекомендуется овощи, которые при высоких температурах теряют все полезные свойства, выделяют вредные вещества или становятся тяжелыми для пищеварения.
Не все овощи одинаково полезны после термической обработки. Некоторые из них, когда попадут на сковороду, теряют полезные свойства или даже выделяют вредные вещества.
Картофель
На первом месте — картофель. При температуре от 120°C в процессе жарки крахмал в ее составе распадается с образованием акриламида — соединения с нейротоксическим действием, которое накапливается в печени и нервной системе.
Чем темнее и хрустящая корочка, тем выше концентрация акриламида. По данным исследований, регулярное употребление жареного картофеля повышает риск онкологических заболеваний в 1,5 раза.
Болгарский перец
Его тонкая кожура очень быстро подгорает, особенно на открытом огне или в масле. В результате формируется бензпирен — опасное канцерогенное вещество, присутствует также в сигаретном дыме и выхлопных газах.
Регулярное употребление пережаренного перца — прямой путь к хроническому воспалению.
Кабачки
В кабачках могут содержаться нитраты, которые во время термической обработки (особенно на гриле или в сковороде) превращаются в нитрозамины — соединения, способные повреждать ДНК и вызывать мутации. Наибольший риск — при жарке на открытом огне, где реакция ускоряется втрое.
Семейство капустных
Семейство капустных хорошо известно содержанием веществ глюкозинолатов (GL), вторичные метаболиты которых научным обществом воспринимаются как антиоксидантные и противораковые соединения. Они содержатся во всех видах капусты и очень полезны для здоровья.
В семейство капустных входит не только капуста, но и руккола, васаби, хрен, горчица, редька, редис, репа, а также все виды капусты (броколи, цветная, кольраби, брюссельская, белокочанная, красная, савойская, кали и другие).
Они содержат разные GL, которые производятся из аминокислот. Эти соединения находятся в клетке и они неактивны, пока их не разрушают.
Лучше всего такие овощи готовить на пару или бланшировать. Если позволяет желудочно-кишечный тракт, можно съесть салат из свежей капусты.
