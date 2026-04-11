Эти овощи лучше не жарить: превращаются в медленный яд

Не все овощи одинаково полезны после термической обработки. Некоторые из них, когда попадут на сковороду, теряют полезные свойства или даже выделяют вредные вещества.

Картофель

На первом месте — картофель. При температуре от 120°C в процессе жарки крахмал в ее составе распадается с образованием акриламида — соединения с нейротоксическим действием, которое накапливается в печени и нервной системе.

Чем темнее и хрустящая корочка, тем выше концентрация акриламида. По данным исследований, регулярное употребление жареного картофеля повышает риск онкологических заболеваний в 1,5 раза.

Болгарский перец

Его тонкая кожура очень быстро подгорает, особенно на открытом огне или в масле. В результате формируется бензпирен — опасное канцерогенное вещество, присутствует также в сигаретном дыме и выхлопных газах.

Регулярное употребление пережаренного перца — прямой путь к хроническому воспалению.

Кабачки

В кабачках могут содержаться нитраты, которые во время термической обработки (особенно на гриле или в сковороде) превращаются в нитрозамины — соединения, способные повреждать ДНК и вызывать мутации. Наибольший риск — при жарке на открытом огне, где реакция ускоряется втрое.

Семейство капустных

Семейство капустных хорошо известно содержанием веществ глюкозинолатов (GL), вторичные метаболиты которых научным обществом воспринимаются как антиоксидантные и противораковые соединения. Они содержатся во всех видах капусты и очень полезны для здоровья.

В семейство капустных входит не только капуста, но и руккола, васаби, хрен, горчица, редька, редис, репа, а также все виды капусты (броколи, цветная, кольраби, брюссельская, белокочанная, красная, савойская, кали и другие).

Они содержат разные GL, которые производятся из аминокислот. Эти соединения находятся в клетке и они неактивны, пока их не разрушают.

Лучше всего такие овощи готовить на пару или бланшировать. Если позволяет желудочно-кишечный тракт, можно съесть салат из свежей капусты.

