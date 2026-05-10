Эти овощи мешают иметь плоский живот — и вот почему

После употребления овощей живот может сдувать / © Pixabay

Реклама

Сырые овощи могут вызвать вздутие живота из-за содержания сложных углеводов и клетчатки, которые трудно перевариваются. Следует вводить их в рацион постепенно или готовить на пару.

Об этом сообщает Daily Express.

Эти овощи чаще всего вызывают вздутие, газы и тяжесть:

брокколи

цветная капуста

брюссельская капуста

белокочанная капуста

шпинат

мангольд

салат латук

лук

чеснок

помидоры

Эти овощи содержат серосодержащие соединения и нерастворимую клетчатку, которые сложно перевариваются. Но они обладают высокой пищевой ценностью, поэтому важно не избегать их, а научиться готовить так, чтобы не было вздутия.

Реклама

Как уменьшить вздутие живота от сырых овощей

Несколько небольших изменений могут помочь снизить вздутие живота от сырых овощей. Если вы чувствуете дискомфорт, следуйте следующим советам:

слегка приготовьте овощи — приготовление помогает расщеплять клетчатку и сложные углеводы, что может уменьшить вздутие.

небольшие порции — большие порции могут увеличить вздутие, особенно если вы не привыкли к диете с высоким содержанием клетчатки

хорошо пережевывать — тщательное пережевывание пищи помогает уменьшить вздутие живота

пейте много воды — поддержка водного баланса помогает пище продвигаться по пищеварительной системе

избегайте газированных напитков — сочетание газированных напитков с сырыми овощами может усилить газообразование.

Ранее сообщалось, что жарить не рекомендуется овощи, которые при высоких температурах теряют все полезные свойства, выделяют вредные вещества или становятся тяжелыми для пищеварения.

Новости партнеров