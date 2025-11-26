- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 2 мин
Эти пищевые привычки провоцируют сахарный диабет: проверьте себя
Опасные привычки могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, если их не корректировать вовремя.
Сахарный диабет относится к числу наиболее распространенных заболеваний человека. Его относят к болезням цивилизации и неофициально называют неинфекционной эпидемией 21 века. В Украине диабет занимает третье место по распространенности после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
Некоторые обычные пищевые привычки могут значительно повысить риск развития сахарного диабета второго типа.
По данным исследования, опубликованного National Center for Biotechnology Information (NCBI), именно сочетание несбалансированного рациона и малоподвижного образа жизни является ключевым фактором роста количества случаев этого заболевания.
Среди главных привычек, провоцирующих развитие диабета, специалисты называют пропускание завтрака, чрезмерное потребление рафинированных углеводов и сахара, поздние ужины, низкое содержание клетчатки в рационе, а также частое употребление сладких напитков.
Медики обращают внимание на вредность позднего приема пищи. В вечерние часы организм ужаснее усваивает глюкозу, и употребление калорийных блюд перед сном увеличивает риск метаболических нарушений.
Отдельно специалисты отмечают недостаток клетчатки в рационе. Пищевые волокна замедляют усвоение сахара и помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы. Лучшими источниками клетчатки являются овощи, цельнозерновые продукты, бобовые и фрукты.
Основными симптомами диабета являются:
жажда
частое мочеиспускание
повышенный аппетит и чувство голода
похудение без причины или наоборот набор веса
повышенная утомляемость
Классически выделяют следующие виды диабета:
Сахарный диабет первого типа, нуждающийся в постоянной пожизненной инсулинотерапии
Сахарный диабет второго типа, не инсулинозависимый
Гестационный сахарный диабет — появляющийся только во время беременности
Напомним, в США 10 пациентов с диабетом 1 типа смогли полностью отказаться от инсулина благодаря новой терапии стволовыми клетками. Это стало возможным после введения экспериментального препарата под названием «Зимыслецел», который разработала компания Vertex Pharmaceuticals.