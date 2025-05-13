Эти привычки разрушают ваш сон: врачи назвали самые популярные ошибки

Сон — это основа здоровья, но миллионы людей ежедневно делают вещи, которые портят его качество. Сомнологи, неврологи и психологи рассказали, какие распространенные ошибки больше всего вредят вашему отдыху. Некоторые из этих фактов вас действительно удивят!

Об этом сообщило издание Yahoo.

Лежать в постели без сна. Если за 20-30 минут сон не пришел, не мучайте себя. Встаньте и займитесь чем-то спокойным в другой комнате, советуют медики. Лежание без сна привязывает мозг к мысли, что кровать - это не место для отдыха.

Чтение перед сном увлекательных книг или статей перед сном активирует мозг и может задержать засыпание, а также снизить качество сна. Выбирайте что-то легкое и расслабляющее.

Переутомляйтесь перед сном. Переутомление не гарантирует крепкий сон. Наоборот, оно может спровоцировать ночные кошмары и даже панические атаки. Дайте мозгу время на перезагрузку.

Горячий душ перед сном может повысить кровяное давление и затруднить процесс засыпания. Попробуйте изменить время водных процедур.

Пробуждение в середине ночи часто бывает нормальным, но важно не переживать и не смотреть на часы. Врачи рекомендуют вставать, если не можете заснуть, и заняться чем-то расслабляющим.

Игнорировать апноэ сна. Игнорирование CPAP-терапии может привести к серьезной сердечной недостаточности. Недостаток кислорода ночью сокрушительно влияет на сердце и общее здоровье.

Слишком много мыслей перед сном? Врачи советуют вести дневник тревог, чтобы «выпустить» негативные мысли и успокоить разум.

Горячая ванна, в отличие от душа, способствует длительному глубокому сну. Учтите, что некоторые лекарства, например антидепрессанты, могут его сокращать.

Сон на боку - поможет вашим легким. Он особенно важен для людей с проблемами легких и после травм.

Синдром беспокойных ног. Легкий массаж может помочь, но избегайте активной умственной деятельности непосредственно перед сном. Проверка уровня железа и правильные лекарства способны вернуть нормальный сон.

Хроническое недосыпание - бомба замедленного действия: менее семи часов сна в сутки - путь к проблемам с сердцем, диабету, ожирению, снижению когнитивных функций и эмоциональной нестабильности.

Дневной сон. Дремлите не дольше 10-15 минут, чтобы не проснуться уставшими и разбитыми.

Днем спите лучше, чем ночью? Возможно, нарушен циркадный ритм. В таком случае может помочь сочетание яркого света в дневное время и мелатонина, а иногда нужна консультация специалиста по сну.

Контролируйте вес и избегайте сна на спине при апноэ. Также могут помочь стоматологические аппараты или хирургическое вмешательство, но главное - консультация сертифицированного специалиста