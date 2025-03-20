Эти продукты едят все люди, живущие более 100 лет: полный список

Долгожители по всему миру соблюдают особый рацион, который помогает им сохранять крепкое здоровье и прекрасную физическую форму до глубокой старости.

Эти продукты не просто полезны, они помогают продлить молодость и физическую активность. Если включить их в свой рацион, можно значительно повысить шансы на долгую жизнь и крепкое здоровье.

Какие 10 продуктов чаще всего входят в рацион людей-долгожителей

Бобовые – горох, фасоль, нут и чечевица богаты белком и антиоксидантными соединениями. Белки являются строительным материалом для всех клеток организма и предупреждают потерю мышц у пожилых людей. А антиоксиданты омолаживают организм на клеточном уровне. К тому же, такая пища поддерживает здоровье сердца и снижает уровень сахара в крови. Листовые зеленые овощи – капуста, шпинат, руккола, содержат минералы и витамины, которые приостанавливают процессы старения, укрепляют сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям. Оливковое масло содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, укрепляющие сердце и сосуды, защищающие организм от воспалительных процессов. Орехи – грецкие, миндаль и арахис содержат жиры, белки и витамины, которые укрепляют сердечно-сосудистую и нервную системы, защищают от развития деменции и болезни Альцгеймера. Нешлифованный рис, овсянка, перловка и гречка обеспечивают организм энергией, улучшают пищеварение и снижают риск диабета. Ферментированные продукты – квашеная капуста и кимчи содержат пребиотики, поддерживающие здоровье кишечника и иммунной системы на должном уровне. Ягоды – черника, малина, клубника и другие, содержат антиоксидантные соединения, замедляющие старение клеток, защищают от онкологии и различных старческих заболеваний. Рыба – сельдь, тунец, скумбрия, лососевая, содержит омега-3 жирные кислоты, снижающие риск заболевания сердца и сосудов и активирующие работу мозга. Чеснок обладает мощными противовоспалительными и антисептическими свойствами, укрепляет иммунитет и снижает риск сердечных заболеваний. Зеленый чай. Умеренное употребление этого напитка способствует защите мозга от развития деменции, улучшает метаболизм и снижает риск хронических заболеваний.

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