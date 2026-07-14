Эти продукты могут помочь снизить риск развития деменции: что выяснили ученые

Ягоды, чай и кофе могут способствовать поддержанию здоровья мозга / © Getty Images

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Ягоды, чай, кофе, какао и оливковое масло первого отжима могут не только благотворно влиять на общее состояние здоровья, но и поддерживать работу мозга. К таким выводам пришли ученые Университета Земмельвайса, проанализировавшие результаты большого количества исследований. По их мнению, природные растительные соединения — полифенолы — могут способствовать здоровому старению мозга и влиять на механизмы, связанные с развитием болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

В ходе анализа исследователи учли данные лабораторных экспериментов, клинических испытаний, популяционных исследований, а также работ с участием животных, посвященных влиянию полифенолов на организм и нервную систему.

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Полифенолы — это природные биологически активные вещества растительного происхождения. Они содержатся в ягодах, чае, кофе, какао, оливковом масле первого отжима, а также во многих овощах и фруктах. Хотя эти соединения не относятся к незаменимым питательным веществам, таким как витамины или минералы, учёные отмечают, что они могут быть полезны благодаря своим биологическим свойствам.

После обобщения имеющихся данных авторы пришли к выводу, что полифенолы могут поддерживать работу нервных клеток благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. По мнению исследователей, они способны ослаблять отдельные процессы, которые связывают со старением мозга и развитием нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера.

Отмечается, что средиземноморский тип питания предполагает высокое содержание овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы, а также оливкового масла, содержащего полифенолы. В то же время диета MIND была разработана специально для поддержания здоровья мозга. Она предусматривает регулярное употребление зеленых листовых овощей и ягод, а также рекомендует сократить потребление красного мяса, сливочного масла, сыра, сладостей, жареной пищи и фаст-фуда.

В работах, включенных в анализ, чаще всего изучалось действие отдельных полифенолов. Среди них — эпигаллокатехин галлат (EGCG), являющийся главным антиоксидантом зеленого чая, пигменты ягод, флаванолы какао и куркумин — природный пигмент куркумы. Все эти вещества являются привычными компонентами растительной пищи.

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«Полифенолы не являются панацеей, но исследования показывают, что они могут стать перспективным средством для поддержания здорового старения мозга. Однако акцент делается не на пищевых добавках, а на разнообразном рационе, богатом растительной пищей», — подчеркнула руководительница исследования, доцент Института профилактической медицины и общественного здоровья Университета Земмельвайса Моника Фекете.

Исследователи также обратили внимание на роль кишечной микрофлоры. По их словам, значительная часть полифенолов не усваивается организмом в первоначальном виде. Вместо этого бактерии, обитающие в кишечнике, преобразуют их в другие соединения, которые могут влиять на воспалительные процессы, энергетический обмен в клетках и работу нервной системы.

В то же время ученые отмечают, что состав кишечной микробиоты у каждого человека индивидуален. Поэтому один и тот же рацион может оказывать разное биологическое воздействие.

«Это может помочь нам понять, почему одна и та же диета не дает одинакового эффекта у всех. В будущем персонализированное питание может способствовать лучшему пониманию того, кто может извлечь наибольшую пользу из диеты, богатой полифенолами», — отметила первая авторка исследования, доцент Института профилактической медицины и общественного здоровья Университета Земмельвайса Ноэми Мозес.

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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире более 55 миллионов человек страдают деменцией. Ожидается, что в будущем эта цифра будет только расти. Именно поэтому ученые все активнее исследуют факторы образа жизни, в частности особенности питания, которые могут способствовать поддержанию здоровья мозга и снижению риска когнитивного ухудшения.

В то же время авторы исследования подчеркивают, что в настоящее время доказательств недостаточно, чтобы рекомендовать отдельные продукты или питательные вещества в качестве средства профилактики деменции. По их мнению, решающее значение имеет не отдельный продукт, а общее качество ежедневного рациона.

Учёные отмечают, что менее обработанная пища с высоким содержанием овощей, фруктов, ягод, клетчатки, рыбы и масличных семян может способствовать здоровому старению мозга и поддержанию когнитивных функций.

Напомним, что вечерний хронотип может быть связан не только с режимом сна, но и с риском ожирения. Исследователи обнаружили, что у «ночных сов» менее благоприятные показатели метаболизма, даже если они потребляют примерно одинаковое количество калорий.

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