Эти продукты незаметно повышают давление: какая пища "убивает" сосуды

АД может периодически повышаться у совершенно здоровых людей / © Credits

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Артериальное давление (АД) человека зависит от комплекса факторов: от работы сердца, состояния сосудов, объема и вязкости крови, образа жизни, генетики, психоэмоционального состояния и рациона. Однако АД в значительной степени зависит от ежедневного рациона.

Об этом пишет издание egeszsegkalauz.

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С какими продуктами следует быть осторожными

Хлеб

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Хлеб и хлебобулочные изделия содержат много натрия и насыщенных жиров, повышающих АД.

Алкоголь

Даже умеренное, но регулярное употребление алкоголя может вызвать скачки артериального давления и негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.

Напитки с кофеином

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Чрезмерное употребление в пищу напитков с высоким содержанием кофеина, таких как кофе и кока-кола, повышает артериальное давление, что особенно вредно в случае гипертонии.

Соусы

Соусы и заправки для салатов содержат много натрия и потому вредят здоровью артерий. Майонез, кетчуп и другие схожие продукты содержат много химических добавок и замедляют обмен веществ.

Спред и маргарин

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Искусственные растительные жиры содержат большое количество натрия и жира, поэтому они очень вредны для здоровья артерий.

Колбаса

Колбаса содержит слишком много насыщенных жиров и химических соединений, вредящих здоровью.

Сладости

Сладости и рафинированный сахар вызывают привыкание и сильно вредят здоровью. Их нельзя есть тем, кто страдает высоким давлением, потому что они приводят к набору лишнего веса и диабета.

Еще один малоизвестный фактор риска — лакрица (солодка). Глициризиновая кислота в ее составе способствует потере калия, из-за чего в организме задерживается жидкость. Это создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Исследования подтверждают опасность такого питания: люди, которые придерживаются наиболее «воспалительных» диет, имеют на 38% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, чей рацион более противовоспалительным.

Ранее сообщалось, что рацион с достаточным количеством фруктов и овощей может являться важной составляющей заботы о сердечно-сосудистой системе. Профессор и специалист по сердечно-сосудистым рискам Хосе Абеллан-Алеман назвал пять фруктов, которые сам выбирает для разнообразного питания. Больше об этом читайте в новости.

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