- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 283
- Время на прочтение
- 2 мин
Эти продукты незаметно повышают давление: какая пища "убивает" сосуды
Повышение АД чаще всего вызывают продукты с высоким содержанием соли, кофеин, алкоголь и скрытые трансжиры.
Артериальное давление (АД) человека зависит от комплекса факторов: от работы сердца, состояния сосудов, объема и вязкости крови, образа жизни, генетики, психоэмоционального состояния и рациона. Однако АД в значительной степени зависит от ежедневного рациона.
Об этом пишет издание egeszsegkalauz.
С какими продуктами следует быть осторожными
Хлеб
Хлеб и хлебобулочные изделия содержат много натрия и насыщенных жиров, повышающих АД.
Алкоголь
Даже умеренное, но регулярное употребление алкоголя может вызвать скачки артериального давления и негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.
Напитки с кофеином
Чрезмерное употребление в пищу напитков с высоким содержанием кофеина, таких как кофе и кока-кола, повышает артериальное давление, что особенно вредно в случае гипертонии.
Соусы
Соусы и заправки для салатов содержат много натрия и потому вредят здоровью артерий. Майонез, кетчуп и другие схожие продукты содержат много химических добавок и замедляют обмен веществ.
Спред и маргарин
Искусственные растительные жиры содержат большое количество натрия и жира, поэтому они очень вредны для здоровья артерий.
Колбаса
Колбаса содержит слишком много насыщенных жиров и химических соединений, вредящих здоровью.
Сладости
Сладости и рафинированный сахар вызывают привыкание и сильно вредят здоровью. Их нельзя есть тем, кто страдает высоким давлением, потому что они приводят к набору лишнего веса и диабета.
Еще один малоизвестный фактор риска — лакрица (солодка). Глициризиновая кислота в ее составе способствует потере калия, из-за чего в организме задерживается жидкость. Это создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Исследования подтверждают опасность такого питания: люди, которые придерживаются наиболее «воспалительных» диет, имеют на 38% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, чей рацион более противовоспалительным.
Ранее сообщалось, что рацион с достаточным количеством фруктов и овощей может являться важной составляющей заботы о сердечно-сосудистой системе. Профессор и специалист по сердечно-сосудистым рискам Хосе Абеллан-Алеман назвал пять фруктов, которые сам выбирает для разнообразного питания. Больше об этом читайте в новости.