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Эти продукты помогут уменьшить стресс и справиться с тревогой
Некоторые продукты содержат питательные вещества, способствующие снижению уровня тревожности.
Тревогу можно назвать естественной реакцией организма на стресс. Но есть некоторые продукты, которые помогут уменьшить ее.
Об этом пишет OnlyMyHealth.
Включение этих продуктов, снижающих тревожность, в свой рацион может стать простым и естественным способом поддержать психическое благополучие. Хотя они не заменят профессиональное лечение, но могут дополнить ваши усилия в борьбе с тревогой.
Лосось
Лосось богат жирными омега-3 кислотами, которые известны своей способностью повышать настроение и уменьшать воспаление. Эти жирные кислоты могут помочь регулировать нейротрансмиттеры в мозге, способствуя более сбалансированному настроению.
Черника
Черника богата антиоксидантами, особенно флавоноидами, которые улучшают когнитивные функции и уменьшают симптомы тревоги. Они также помогают в борьбе с окислительным стрессом, который может быть причиной беспокойства.
Йогурт
Йогурт является отличным источником пробиотиков — полезных бактерий, поддерживающих здоровье кишечника. Новые исследования показывают тесную связь между здоровьем кишечника и психическим благополучием. Здоровый кишечник может положительно повлиять на функцию мозга и помогать справляться с тревогой.
Лиственная зелень
Листовая зелень, такая как шпинат, капуста и мангольд, богата магнием — минерал, помогающий регулировать гормоны стресса и способствует расслаблению. Она также содержит фолиевую кислоту, которая играет роль в выработке серотонина — нейромедиатора, влияющего на настроение.
Ромашковый чай
Несмотря на то, что ромашковый чай не является продуктом питания, согласно исследованиям, его следует упомянуть из-за его потенциального успокаивающего эффекта. Он содержит соединения, которые могут связываться с рецепторами головного мозга, помогая уменьшить беспокойство и способствовать расслаблению.
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