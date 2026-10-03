Эти продукты помогут уменьшить стресс и справиться с тревогой

Черника / © pexels.com

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Тревогу можно назвать естественной реакцией организма на стресс. Но есть некоторые продукты, которые помогут уменьшить ее.

Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Включение этих продуктов, снижающих тревожность, в свой рацион может стать простым и естественным способом поддержать психическое благополучие. Хотя они не заменят профессиональное лечение, но могут дополнить ваши усилия в борьбе с тревогой.

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Лосось

Лосось богат жирными омега-3 кислотами, которые известны своей способностью повышать настроение и уменьшать воспаление. Эти жирные кислоты могут помочь регулировать нейротрансмиттеры в мозге, способствуя более сбалансированному настроению.

Черника

Черника богата антиоксидантами, особенно флавоноидами, которые улучшают когнитивные функции и уменьшают симптомы тревоги. Они также помогают в борьбе с окислительным стрессом, который может быть причиной беспокойства.

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Йогурт

Йогурт является отличным источником пробиотиков — полезных бактерий, поддерживающих здоровье кишечника. Новые исследования показывают тесную связь между здоровьем кишечника и психическим благополучием. Здоровый кишечник может положительно повлиять на функцию мозга и помогать справляться с тревогой.

Лиственная зелень

Листовая зелень, такая как шпинат, капуста и мангольд, богата магнием — минерал, помогающий регулировать гормоны стресса и способствует расслаблению. Она также содержит фолиевую кислоту, которая играет роль в выработке серотонина — нейромедиатора, влияющего на настроение.

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Ромашковый чай

Несмотря на то, что ромашковый чай не является продуктом питания, согласно исследованиям, его следует упомянуть из-за его потенциального успокаивающего эффекта. Он содержит соединения, которые могут связываться с рецепторами головного мозга, помогая уменьшить беспокойство и способствовать расслаблению.

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