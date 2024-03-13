Эти продукты следует исключить из своего рациона: разрушают стенки сосудов и повышают сахар в крови

Проблема повышенного сахара в крови может спровоцировать целый ряд серьезных заболеваний, включая ожирение и проблемы с сердцем.
Высокий сахар в крови способен наносить серьезный вред всем системам организма и провоцировать множество болезней. Повышенный уровень глюкозы в крови приводит к разрушению стенок сосудов, ожирению, развитию диабета и сердечных заболеваний. Чтобы предотвратить эти проблемы, врачи рекомендуют уменьшить потребление или вообще исключить из своего рациона ряд продуктов. Рассказываем, какие продукты провоцируют повышение сахара в крови, разрушение сосудов и ряд опасных заболеваний.
Какие продукты следует исключить из своего рациона, чтобы предупредить опасные болезни
- Сладкие газированные напитки. На бутылку этого напитка приходится до 12 чайных ложек сахара. Если регулярно употреблять такую воду, это может спровоцировать инсулиновую резистентность – состояние, когда клетки не реагируют на инсулин. Что очень опасно для здоровья, потому что инсулин отвечает за усвоение организмом природных сахаров.
- Белый хлеб и выпечка. Эти продукты обладают высоким гликемическим индексом, поэтому способны в разы повышать сахар в крови. А это может спровоцировать заболевания диабетом, ожирением, тромбозом и проблемы с сердцем. Лучше употреблять черный хлеб или выпечку из цельного зерна. Эти продукты богаты растительной клетчаткой, которая замедляет всасывание сахара.
- Консервированные фрукты и соки. Такие продукты содержат много сахара, сразу же влияющего на повышение глюкозы в крови. Лучше употреблять фрукты и ягоды в свежем или замороженном виде.
- Овощи с высоким содержанием крахмала. Да, может показаться странным, но в этот список попали картофель, кукуруза, морковь и свекла. При употреблении этих овощей происходит выброс глюкозы в кровь. Поэтому их нужно есть в умеренных дозах и сочетать с белковыми продуктами.
- Жирное мясо, сосиски, колбасы. Баранина, свинина, колбасные изделия богаты животными жирами, которые повышают уровень инсулина в крови. Поэтому лучше заменить такое мясо говядиной, крольчатиной, курятиной и индейкой.
- Алкоголь. Особо слабоалкогольные газированные напитки содержат много сахара, поэтому не стоит ими злоупотреблять. К тому же они влияют на нарушение выработки инсулина поджелудочной железой. Если есть риски заболевания диабетом, тогда алкоголь вообще нельзя употреблять, он способен вызвать резкий скачок сахара в крови.
- Готовые соусы. Такие продукты содержат много добавленных сахаров и консервантов. Кетчуп, майонез соевый соус лучше заменить соусом собственного приготовления, добавив в заправки лимон, зелень и специи.
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