Эти продукты увеличивают вашу талию: эксперты назвали здоровую альтернативу

С возрастом центральная часть нашего тела становится наиболее подверженной увеличению, независимо от того, что мы едим. Особенно если вы не следите за тем, что едите. Интересно, что жир, хранящийся в области талии и живота, считается "активным". Жир в этой области побуждает выделять гормоны, из-за которых очень трудно похудеть и получить лучшие результаты именно в области талии.

Об этом пишет She Finds.

Доктор Хасиб, диетолог в Findhealthtips, и доктор Бьянка Белдини рассказали, какие продукты увеличивают вашу талию.

“Увеличение талии обычно свидетельствует об увеличении внутрибрюшного жира. Этот жир считается очень воспалительным и часто окружает органы и сердце. Когда мы стареем и начинаем терять эстроген, женское тело начинает переходить от накопления жира в конечностях и бедрах к накоплению жира в области живота”, – утверждает доктор Белдини. Она подчеркивает прямую связь между гормональными сдвигами и старением организма женщины.

Фастфуд

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Доктор Хасиб говорит: Фастфуд и еда с высокой степенью обработки стали привычным явлением в современных диетах. Примеры включают гамбургеры, картофель фри и сладкие закуски. К сожалению эти продукты часто переполнены вредными жирами, дополнительными сахарами и калориями, что делает их основными причинами набора веса”.

Общеизвестен факт, что фастфуд чрезвычайно вреден для здоровья и увеличивает риск многих заболеваний, так что следует помнить об этом, когда вы думаете о том, какую пищу нужно исключить, чтобы талия уменьшалась.

Сладкие напитки

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“Сладкие напитки, такие как газированные напитки, энергетики и фруктовые соки, в значительной степени способствуют увеличению талии. Эти напитки печально известны тем, что содержат много добавленного сахара и не имеют питательной ценности, поэтому накапливается больше жира в зоне живота», — сказал доктор Хасиб.

Алкоголь

Доктор Хасиб рассказал: “Алкогольным напиткам часто не хватает важных питательных веществ, к тому же они калорийны. Алкоголь также может осложнить адекватный метаболизм жира, что увеличивает количество жира, накапливающегося в области живота”.

Важно потреблять все в умеренных количествах и вести здоровый образ жизни, если вы действительно хотите избегать еды и напитков, которые делают вашу талию больше.

Здоровая альтернатива

Доктор Бельдини рекомендует цельные натуральные продукты вместо закусок и сладких напитков – фрукты, овощи и киноа или коричневый рис в качестве замены углеводов. Вы также можете приготовить здоровые напитки, такие как фруктовые полосы и зеленые соки, дома, используя любые фрукты и овощи. Они будут такими же вкусными, а также сохранят вашу талию.

Доктор Хасиб дал очень простую рекомендацию, которая поможет нам снизить объем талии: вода! “Одна из простых, но эффективных стратегий поддержания здорового веса – это выбрать воду как основной напиток. Вода способствует пищеварению, гидратации и не содержит калорий. Без использования дополнительных сахаров можно придать воде вкус, наполняя его фруктами или травами», — говорит он.

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