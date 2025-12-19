Депрессия / © Unsplash

Ученые из Университетского колледжа Лондона определили шесть отдельных симптомов депрессии, которые в среднем возрасте могут свидетельствовать о повышенном риске развития деменции в будущем. Новые данные указывают: важную роль играет не сам факт депрессии, а конкретные ее проявления.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Исследователи проанализировали информацию о 5811 участниках большого исследования в Великобритании. Данные о психическом состоянии людей собирали в 1997-1999 годах, когда им было от 45 до 69 лет и они не имели деменции. Далее за состоянием здоровья добровольцев наблюдали в среднем почти 20 лет, используя официальные медицинские реестры до 2023 года.

За этот период деменцию диагностировали у 10,1% участников. В то же время у людей, которые в среднем возрасте сообщали о пяти и более симптомах депрессии, риск развития деменции был на 27% выше. Ученые выяснили, что ключевую роль сыграли лишь шесть из тридцати оцененных симптомов.

Речь идет о потере уверенности в себе, трудностях с решением проблем, отсутствии ощущения близости с другими, постоянной нервозности, проблемах с концентрацией внимания и неудовлетворенности качеством выполнения повседневных дел. Наиболее значимыми оказались именно потеря уверенности и сложности с принятием решений — каждый из этих симптомов в отдельности был связан с примерно 50-процентным ростом риска деменции.

В то же время некоторые распространенные проявления депрессии, в частности нарушения сна или суицидальные мысли, не показали долгосрочной связи с развитием деменции. Авторы отмечают: исследование не доказывает прямой причинно-следственной связи, но указывает на важные закономерности.

Ученые предостерегают, что результаты основываются на данных британской выборки относительно здоровых госслужащих и могут не полностью отражать ситуацию в других странах или группах населения. Впрочем, эти выводы могут стать основой для дальнейших исследований и развития более ранней и персонализированной профилактики как депрессии, так и нейродегенеративных заболеваний.

