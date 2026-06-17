Эти ягоды можно есть без ограничений: тренер назвал продукты, которые помогут вам похудеть

Клубника / © Unsplash

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Клубнику не зря называют ягодой долголетия, и именно сейчас идет ее самый ценный и полезный сезон. Она содержит мощные антиоксиданты, которые помогают клеткам нашего организма защищаться от старения, а также огромное количество витамина С. Кроме того, она имеет очень мало калорий, но способна отлично насыщать.

Об этом рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк.

По словам эксперта, секрет кроется не в каких-то особых мифических свойствах самой клубники, а в обычной анатомии человека. Желудок реагирует на физический объем попадающей в него пищи, а не на ее калорийное наполнение.

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Эксперт отмечает, что клубника содержит всего 35 калорий на 100 г продукта. Если условно восполнить ею желудок целиком, съев порцию в 600 граммов, организм получит всего около 200 калорий. Питаться исключительно ягодами тренер не призывает, но предлагает хитрый и эффективный лайфхак для уменьшения общей порции еды.

«Дорогие мои, если вы начнете трапезу с клубники и заполните желудок клубникой наполовину, то есть потребляете ее в количестве 300 граммов, вы получите всего-навсего 100 калорий. И в желудке остается меньше места для более калорийных продуктов. То есть это почти все другие продукты, кроме овощей. Они все калорийнее клубники. И суммарно с этими калорийными продуктами и клубникой вы съедите меньше пищи», — отмечает специалист.

Суть не в клубнике: как овощи и фрукты помогают сбрасывать вес

Мандзяк призывает критически относиться к советам коллег, создающих искусственные рейтинги «лучших» продуктов для похудения, поскольку реальный механизм общий для всей растительной пищи. Овощи и фрукты на 85-95% состоят из воды и полезной клетчатки, что дает большой объем без калорийной нагрузки.

Тренер привел сравнительную калорийность популярных плодов:

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огурцы, помидоры, листья салата — около 17 калорий на 100 граммов;

морковь, свекла, болгарский перец — ближе к 40 калориям;

яблоки и груши — в среднем 50 калорий;

виноград — около 70 калорий;

банан и хурма — самые калорийные, банан содержит около 90 калорий.

В конце разъяснения фитнес-тренер подытожил главное правило здорового и легкого снижения веса, которое подойдет каждому, независимо от личных гастрономических предпочтений.

«В общем, фрукты и овощи, если ты их включаешь в каждый прием пищи и потребляешь желательно в начале, чтобы заполнить этими некалорийными продуктами часть желудка и суммарно с другой пищей съесть меньше калорий. Если это делается в каждый прием пищи, это способствует похудению», — подытожил Мандзяк.

Как худеть правильно — последние новости

Напомним, специалисты отмечают, что безопасное и стойкое похудение зависит от сбалансированного питания, физической активности и достаточного потребления воды. Для поддержания водного баланса и контроля аппетита часто рекомендуют воду с огурцом и мятой. Такой напиток помогает уменьшить отеки, улучшить пищеварение и заменить сладкие напитки, однако сам по себе не сжигает жир и должен использоваться только как дополнение к здоровому образу жизни.

К слову, белок считается одним из ключевых компонентов питания для контроля веса, поскольку помогает дольше сохранять ощущение сытости, уменьшает аппетит и поддерживает мышечную массу во время похудения. Специалисты рекомендуют, прежде всего, получать белок из натуральных продуктов, в частности яиц, рыбы, мяса, молочных продуктов, бобовых и орехов.

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В то же время для тех, кто не может обеспечить достаточное количество белка с пищей, альтернативой могут стать протеиновые добавки, среди которых лучше всего исследованы для поддержания похудения сывороточный и казеиновый белки.

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