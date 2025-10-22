Этика в косметологии: 5 принципов от Дениса Лебедева, врача клиники Lita Plus

Реклама

«Косметология – это не только о коже, но и об этике. Мы ведь работаем с доверием человека, а не только с его внешностью», — отмечает Денис Лебедев, врач-дерматокосметолог клиники Lita Plus .

Этические стандарты – это фундамент, отличающий ответственного специалиста от тех, кто просто "делает процедуры".

Денис Лебедев делится пятью главными принципами, по которым можно распознать профессионального и нравственного дерматокосметолога.

1. Уважение и доверие – основа любой терапии

Первый контакт с пациентом – это не консультация, а знакомство. Именно в этот момент формируется доверие, без которого никакая процедура не будет иметь смысла.

Каждый человек приходит с собственной историей. Мы не имеем права оценивать ее внешность или желание перемен. Моя задача — выслушать, объяснить и помочь принять решение», — говорит врач клиники Lita Plus.

Этический врач создает атмосферу принятия: не давит, не сравнивает, не навязывает. Ибо косметология — это не только об усовершенствовании, но и о психологической поддержке.

2. Информированное согласие – ключ к сознательному выбору

Пациент имеет полное право знать, что с ним происходит. Этический косметолог подробно объясняет: какую цель имеет процедура, какие риски возможны, как будет продолжаться восстановление и какие альтернативы.

«Я всегда говорю: у пациента должно быть не просто желание, а понимание. В Lita Plus мы не продаем укол красоты, мы предлагаем решение, и оно должно быть осознанным», — отмечает Денис Лебедев.

Такой подход формирует партнерство, а не подчинение. Пациент участвует в собственном лечении – и это уже часть нравственной медицины.

3. Принцип «не навреди» — выше эстетического эффекта

Иногда лучшее решение – отказать в процедуре. Когда врач видит противопоказания или нереалистичные ожидания, у него есть профессиональная обязанность сказать «нет».

«Этичность – это умение удержаться от действий, которые не принесут пользы. Безопасность пациента всегда важнее красивого фото в Instagram», — подчеркивает косметолог.

Настоящий профессионал не гонится за модными запросами – он берет ответственность за результат и последствия.

4. Конфиденциальность – безусловная ценность

Этика начинается там, где кончается публичность. Фото, истории, персональные данные – все это врач может использовать только при согласии пациента.

«Доверие — это когда человек знает, что его опыт останется между ним и врачом. Это незыблемое правило для любого специалиста», — говорит Лебедев.

Уважение приватности пациента нельзя заменить профессиональным уровнем или эстетикой результата — это отдельное измерение профессионализма.

5. Доказательная медицина и безопасность

Последний, но не менее важный принцип — действовать только в пределах доказательной медицины. Ни одна процедура не должна назначаться только потому, что она «трендовая» или «популярная в соцсетях».

«Каждое вмешательство должно иметь научное обоснование. Мы работаем с человеком, а не с модными тенденциями», – резюмирует эксперт.

Соблюдение асептики, стерильность, одноразовые инструменты, проверенные препараты – все это не просто стандарты, а проявление нравственной ответственности.

Этика в косметологии – это не "приложение" к профессии, а ее сущность. Это ежедневная работа с доверием, правдой и человечностью.

«Этический врач — это тот, кто ставит человека выше результата. Потому что настоящая красота начинается с уважения», — заключает Денис Лебедев.