Этика в косметологии: 5 принципов от Дениса Лебедева, врача клиники Lita Plus Партнерский Материал
Достаточно ли просто качественно выполнять процедуру, чтобы быть хорошим косметологом? В современной дерматокосметологии этого маловато. Пациенты ожидают не только профессионального результата, но и нравственного отношения, честности и безопасности.
«Косметология – это не только о коже, но и об этике. Мы ведь работаем с доверием человека, а не только с его внешностью», — отмечает Денис Лебедев, врач-дерматокосметолог клиники Lita Plus .
Этические стандарты – это фундамент, отличающий ответственного специалиста от тех, кто просто "делает процедуры".
Денис Лебедев делится пятью главными принципами, по которым можно распознать профессионального и нравственного дерматокосметолога.
1. Уважение и доверие – основа любой терапии
Первый контакт с пациентом – это не консультация, а знакомство. Именно в этот момент формируется доверие, без которого никакая процедура не будет иметь смысла.
Каждый человек приходит с собственной историей. Мы не имеем права оценивать ее внешность или желание перемен. Моя задача — выслушать, объяснить и помочь принять решение», — говорит врач клиники Lita Plus.
Этический врач создает атмосферу принятия: не давит, не сравнивает, не навязывает. Ибо косметология — это не только об усовершенствовании, но и о психологической поддержке.
2. Информированное согласие – ключ к сознательному выбору
Пациент имеет полное право знать, что с ним происходит. Этический косметолог подробно объясняет: какую цель имеет процедура, какие риски возможны, как будет продолжаться восстановление и какие альтернативы.
«Я всегда говорю: у пациента должно быть не просто желание, а понимание. В Lita Plus мы не продаем укол красоты, мы предлагаем решение, и оно должно быть осознанным», — отмечает Денис Лебедев.
Такой подход формирует партнерство, а не подчинение. Пациент участвует в собственном лечении – и это уже часть нравственной медицины.
3. Принцип «не навреди» — выше эстетического эффекта
Иногда лучшее решение – отказать в процедуре. Когда врач видит противопоказания или нереалистичные ожидания, у него есть профессиональная обязанность сказать «нет».
«Этичность – это умение удержаться от действий, которые не принесут пользы. Безопасность пациента всегда важнее красивого фото в Instagram», — подчеркивает косметолог.
Настоящий профессионал не гонится за модными запросами – он берет ответственность за результат и последствия.
4. Конфиденциальность – безусловная ценность
Этика начинается там, где кончается публичность. Фото, истории, персональные данные – все это врач может использовать только при согласии пациента.
«Доверие — это когда человек знает, что его опыт останется между ним и врачом. Это незыблемое правило для любого специалиста», — говорит Лебедев.
Уважение приватности пациента нельзя заменить профессиональным уровнем или эстетикой результата — это отдельное измерение профессионализма.
5. Доказательная медицина и безопасность
Последний, но не менее важный принцип — действовать только в пределах доказательной медицины. Ни одна процедура не должна назначаться только потому, что она «трендовая» или «популярная в соцсетях».
«Каждое вмешательство должно иметь научное обоснование. Мы работаем с человеком, а не с модными тенденциями», – резюмирует эксперт.
Соблюдение асептики, стерильность, одноразовые инструменты, проверенные препараты – все это не просто стандарты, а проявление нравственной ответственности.
Этика в косметологии – это не "приложение" к профессии, а ее сущность. Это ежедневная работа с доверием, правдой и человечностью.
«Этический врач — это тот, кто ставит человека выше результата. Потому что настоящая красота начинается с уважения», — заключает Денис Лебедев.