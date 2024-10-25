Этим алкогольным напитком нельзя злоупотреблять: он убивает печень, почки и мозг

В нем содержится больше всего токсинов и тяжелых металлов, негативно влияющих на все внутренние органы.

Это красное вино. Наверное, многие любят насладиться бокалом красного вина после тяжелого рабочего дня. Однако врачи не рекомендуют злоупотреблять напитком, потому что мало кто подозревает, что на самом деле кроется за бархатным вкусом. Рассказываем, какая может быть потенциальная угроза здоровью от красного вина, если злоупотреблять этим напитком.

Какой потенциальный вред красного вина

Важно помнить, что злоупотребление какими-либо алкогольными напитками приводит к проблемам со здоровьем.

Разрушение костной ткани. Ученые отмечают, что злоупотребление красным вином нарушает клеточные процессы, отвечающие за формирование костной ткани. Из-за этого увеличивается риск травм и переломов.

Ученые отмечают, что злоупотребление красным вином нарушает клеточные процессы, отвечающие за формирование костной ткани. Из-за этого увеличивается риск травм и переломов. Зависимость. Чрезмерное и регулярное употребление алкогольных напитков приводит к привыканию и формированию зависимости.

Чрезмерное и регулярное употребление алкогольных напитков приводит к привыканию и формированию зависимости. Здоровье печени. Могут развиться опасные заболевания печени – цирроз, алкогольный гепатит и дистрофия.

Могут развиться опасные заболевания печени – цирроз, алкогольный гепатит и дистрофия. Рак. Чрезмерное употребление красного вина может спровоцировать заболевание раком, особенно кишечника и желудка.

Чрезмерное употребление красного вина может спровоцировать заболевание раком, особенно кишечника и желудка. Психическое здоровье. Злоупотребление красным вином способствует проблемам с психическим здоровьем, может развиться тревога и депрессия.

Злоупотребление красным вином способствует проблемам с психическим здоровьем, может развиться тревога и депрессия. Увеличение веса и повышение уровня сахара в крови. Красное вино достаточно калорийно, на сто граммов напитка приходится 256 ккал, поэтому может способствовать набору лишнего веса, прыжкам сахара в крови и развитию диабета II типа.

Красное вино достаточно калорийно, на сто граммов напитка приходится 256 ккал, поэтому может способствовать набору лишнего веса, прыжкам сахара в крови и развитию диабета II типа. Проблемы со здоровьем сердца. Чрезмерное употребление красного вина провоцирует проблемы с давлением и повышает риск заболеваний сердца.

Чрезмерное употребление красного вина провоцирует проблемы с давлением и повышает риск заболеваний сердца. Мигрени. Красное вино может стать причиной частой головной боли. Напиток также вызывает отмирание клеток отеков и рубцов на коре головного мозга.

Красное вино может стать причиной частой головной боли. Напиток также вызывает отмирание клеток отеков и рубцов на коре головного мозга. Ухудшается работа почек. В 2008 году исследователи Кингстонского университета в Лондоне обнаружили в красном вине высокий уровень токсичных металлов. Поэтому злоупотребление напитком может стать причиной формирования камней в почках и пиелонефрита.

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