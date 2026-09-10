Это мясо едят каждый день: учёные установили связь между его употреблением и повышенным риском рака

Какое мясо связали с риском рака желудка — исследование / © Credits

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Привычка часто употреблять колбасы, бекон и другие мясные продукты, прошедшие термическую обработку, может быть связана с более высокой вероятностью развития рака желудка и пищевода. К такому выводу пришли учёные после анализа данных более 450 тысяч человек.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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Учёные сосредоточили своё внимание на аденокарциноме — злокачественном новообразовании, развивающемся из железистых клеток. Они отдельно проверили, различаются ли риски в зависимости от того, какое мясо преобладает в рационе: обработанное, необработанное красное или белое.

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Всего в анализ вошли данные 450 112 участников. Информацию об их питании сопоставили со случаями онкологических заболеваний, а средняя продолжительность наблюдения составила 14,1 года.

Какое мясо привлекло внимание ученых

Наиболее четкую зависимость исследователи обнаружили у людей, которые употребляли больше переработанного мяса. В этой группе чаще регистрировались случаи рака желудка, в частности его кишечного типа, а также аденокарциномы пищевода.

Разница была заметна даже при относительно небольшом увеличении количества такого мяса в рационе. Дополнительные 30 г в сутки ассоциировались с повышением риска рака желудка на 9%, а аденокарциномы пищевода — на 13%.

Одним из возможных объяснений ученые называют состав и способы производства мясных продуктов. В частности, с их употреблением люди могут получать больше соли, которая способна раздражать слизистую оболочку желудка, способствовать её повреждению и воспалительным процессам.

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Результаты по красному мясу оказались другими

Кроме того, команда проанализировала необработанное красное мясо. В его случае статистически значимой связи с исследуемыми видами рака выявлено не было.

Вместе с тем внимание ученых привлекли результаты, касающиеся белого мяса, которое обычно считается более здоровой альтернативой. Среди женщин дополнительные 20 г такого мяса в день ассоциировались с повышением риска рака средней и нижней частей желудка на 20%. Среди мужчин подобной связи исследователи не зафиксировали.

Почему возникла такая разница, в данной работе не устанавливается. Авторы лишь указывают на факторы, которые следует проверить в дальнейшем, среди них — процессы белкового обмена, изменения микробиоты и способы приготовления пищи.

Означает ли это, что мясо вызывает рак?

Нет. Исследователи подчеркивают, что полученные результаты свидетельствуют о статистической связи, но не доказывают причинно-следственную зависимость.

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Есть и другое ограничение: данные о потреблении мяса собирались только в начале исследования. В последующие годы участники могли существенно изменить свой рацион, что не было учтено в исходных данных.

Несмотря на это, авторы считают полученные результаты дополнительным аргументом в пользу дальнейшего изучения роли питания в профилактике рака желудка и пищевода. Особенно это касается переработанного мяса, тогда как возможная связь с белым мясом еще требует подтверждения.

Напомним, что ежедневное употребление сладких напитков связали со значительным повышением риска рака желудка. В рамках масштабного исследования учёные выяснили, при каком количестве риск возрастал в 2,45 раза.

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