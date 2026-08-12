Это не просто усталость: как понять, что ваш организм в конце лета умоляет о магнии

Дефицит магния приводит к ощущению постоянной усталости, судорог и нарушений сна. / © www.freepik.com/free-photo

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Современный темп жизни, постоянные переживания и перекусы в беге приводят к тому, что мы быстро теряем жизненно важные запасы витаминов и минералов. Одним из самых главных элементов, за которым следует тщательно следить, является магний , ведь именно он отвечает за наше спокойствие, расслабленные мышцы и ежедневную энергию.

О том, как вовремя заметить нехватку минерала и какие неочевидные подсказки дает нам собственное тело, рассказывает Domanska Clinic.

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1. Мышечные судороги и подергивания

Одним из самых первых и заметных признаков недостатка магния являются болезненные судороги в ногах, которые чаще всего хватают посреди ночи. Сюда же можно отнести нервный тик, когда у вас внезапно начинает дергаться глаз или мелкие мышцы на лице, и вы никак не можете остановить это.

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Все дело в том, что магний работает как естественный релаксант для нашего тела, помогая мышцам расслабляться после напряжения. Когда его становится мало, механизм дает сбой, и мышцы начинают самопроизвольно сокращаться даже тогда, когда вы просто спокойно лежите в постели.

2. Проблемы со сном и бессонницей

Магний играет роль главной «тормозной колодки» для нашей нервной системы. Именно он помогает мозгу вечером успокоиться, выключить поток навязчивых мыслей и плавно погрузить тело в глубокий и здоровый сон.

Если же этого минерала не хватает, нервная система просто не может вовремя нажать тормоза после напряженного дня. Из-за этого вы долго вертетесь в постели, сон становится поверхностным, вы часто просыпаетесь среди ночи от малейшего шороха, а утром чувствуете себя совершенно разбитыми.

3. Тревожность и повышенная раздражительность

Специалисты напрямую связывают низкий уровень магния с беспричинной тревожностью, вспышками гнева и неспособностью спокойно реагировать на будничные проблемы. Этот минерал помогает организму контролировать выделение гормона стресса, сдерживая наши эмоциональные качели.

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Когда магния не хватает, даже малейшая неприятность может вызвать бурную реакцию, слезы или панику. Из-за постоянных нервов организм сжигает остатки минерала еще быстрее, загоняя человека в замкнутый круг стресса, из которого очень трудно выбраться без дополнительной поддержки витаминами.

4. Хроническая усталость без причины

Для того чтобы каждая клетка нашего тела имела энергию для полноценной работы, ей жизненно необходим магний. Без достаточного количества этого элемента организм просто не способен производить внутреннее топливо, даже если вы едите достаточно калорийной пищи.

На практике это выглядит как тягучая постоянная усталость, которая не проходит ни после выходных, ни после долгого сна. Вы как будто хорошо отдохнули, ничего тяжелого не делали, но сил нет даже на обычные домашние дела.

5. Частые головные боли и мигрени

Недостаток магния делает сосуды головного мозга слишком чувствительными и склонными к неприятным спазмам. Поэтому человек начинает чаще страдать от головной боли на смену погоды, а обычные звуки или яркий свет могут сильно раздражать.

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Исследования показывают, что у людей, постоянно мучающихся от тяжелых мигреней, уровень магния почти всегда существенно занижен. Поэтому врачи часто советуют обязательно пополнять запасы этого минерала, чтобы снизить частоту и силу таких болезненных приступов.

Почему возникает дефицит и как его подтвердить

Главная причина того, что мы массово теряем магний, скрывается в нашем ежедневном меню, ведь современная переработанная пища почти не содержит полезных веществ. Мы едим мало свежей зелени, орехов, семян и цельнозерновых каш, являющихся лучшими природными источниками этого минерала.

Кроме того, магний очень быстро вымывается из организма из-за наших ежедневных привычек и проблем, среди которых:

хронический стресс и постоянные волнения;

чрезмерная любовь к кофе и крепкому алкоголю;

прием определенных лекарств (например, мочегонных или таблеток от изжоги);

проблемы с кишечником, из-за которых витамины плохо усваиваются;

возрастные изменения, мешающие телу брать максимум пользы из пищи.

Важно понимать, что обычный анализ крови часто не показывает реальную картину, потому что основные запасы магния скрыты глубоко в костях, а не плавают в крови. Если вы узнали в себе несколько из этих повторяющихся симптомов, лучше обратиться к семейному врачу — он поможет просмотреть рацион и подберет правильный препарат, который быстро вернет вам силы и покой.

Напомним, магний необходим для работы сердца, мышц и нервной системы, но многие люди не получают его с едой. Специалисты назвали 10 перекусов с магнием , которые помогут восполнить дефицит без таблеток.

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