Это не просто жара: онколог назвал распространенный симптом рака крови, который часто игнорируют летом

Фото иллюстративное / © Credits

Реклама

С наступлением летнего тепла многие списывают ночное потоотделение на обычную духоту в комнате, однако медики призывают не относиться к этому легкомысленно. Врач предупредил, что такой распространенный в жаркую погоду симптом на самом деле может сигнализировать о развитии опасного заболевания, а из-за сезонных обстоятельств это опасное явление очень легко проигнорировать.

Об этом пишет Daily Express.

Обычно ночная потливость — это нормальная реакция организма на повышение температуры воздуха летом. В то же время потливость может быть следствием гормональных изменений или болезней, таких как грипп, а также симптомом опасного заболевания.

Реклама

Онколог и глава Центра протонной терапии Иржи Кубес отмечает, что сильное выделение пота ночью в некоторых случаях указывает на скрытые онкологические процессы, например, на лимфому или другие поражения кроветворной системы. Специалист успокаивает, что обычно этот симптом имеет бытовые причины и не связан с опухолями.

Однако если человек регулярно просыпается мокрым без очевидных поводов, а сама проблема не исчезает длительное время, медлить с визитом к врачу не стоит. Особое внимание на это следует обратить, если организм подает и другие тревожные сигналы.

Он пояснил, что некоторые виды рака могут спровоцировать изменения в иммунном ответе организма и гормональной регуляции, что приводит к чрезмерному потоотделению во время сна.

«При некоторых видах рака организм вырабатывает воспалительные химические вещества, которые могут влиять на регуляцию температуры. Это может привести к эпизодам значительного потоотделения в течение ночи, иногда достаточного для того, чтобы люди просыпались с мокрой одеждой или постельным бельем», — пояснил врач.

Реклама

В то же время он отметил, что рак крови, такой как лимфома, являются одними из заболеваний, которые чаще всего связаны с этим симптомом.

Какие признаки опасного заболевания люди часто игнорируют

Медик отмечает, что люди обычно списывают мокрую от пота постель на повседневные факторы: нервное перенапряжение, гормональную перестройку во время климакса, духоту в спальне или просто беспокойный сон. Из-за этого пациенты месяцами ищут бытовые оправдания и откладывают визит в больницу.

Специалист подчеркивает, что единичный случай не является поводом для паники — насторожить должно именно регулярное и длительное повторение этой проблемы. Риски существенно возрастают, если ночная потливость сопровождается внезапным похудением без диет, хроническим обессиливанием, увеличением лимфоузлов или температурой, которая долго не сбивается.

Когда необходимо обратиться к врачу

Иржи Кубес отмечает: если ваша постель регулярно становится мокрой от пота, и вы вынуждены просыпаться посреди ночи (особенно при наличии других недомоганий), визит в больницу является обязательным. Даже если причина окажется банальной, любые длительные изменения в работе организма требуют обследования.

Реклама

Британская Национальная служба здравоохранения также советуют немедленно идти к семейному врачу, если вы каждую ночь просыпаетесь на влажных простынях. Кроме этого, специалисты организации Cancer Research UK призывают обратить внимание на такие распространенные скрытые признаки онкологии:

постоянное чувство истощения и сильная усталость;

появление синяков или кровотечений без видимых причин;

хроническая боль или ломота в теле;

стремительное снижение веса;

выявление каких-либо нетипичных уплотнений, гудков или отеков.

При наличии хотя бы одного из этих непонятных симптомов, длящихся долгое время, стоит как можно быстрее проконсультироваться с врачом.

напомним, в прошлом году в Украине обнаружили более 3200 случаев меланомы, 655 человек умерли от этого заболевания. Впрочем, более трех четвертей случаев диагностируют на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно, поэтому медики напоминают о важности защиты от ультрафиолета - основного фактора риска.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров