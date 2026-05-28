Это не просто жара: онколог назвал распространенный симптом рака крови, который часто игнорируют летом
Пока многие люди месяцами «списывают» ночную потливость на стресс, усталость или гормоны, это явление на самом деле может свидетельствовать об опасных процессах в организме, вызванных развитием опасной болезни.
С наступлением летнего тепла многие списывают ночное потоотделение на обычную духоту в комнате, однако медики призывают не относиться к этому легкомысленно. Врач предупредил, что такой распространенный в жаркую погоду симптом на самом деле может сигнализировать о развитии опасного заболевания, а из-за сезонных обстоятельств это опасное явление очень легко проигнорировать.
Об этом пишет Daily Express.
Обычно ночная потливость — это нормальная реакция организма на повышение температуры воздуха летом. В то же время потливость может быть следствием гормональных изменений или болезней, таких как грипп, а также симптомом опасного заболевания.
Онколог и глава Центра протонной терапии Иржи Кубес отмечает, что сильное выделение пота ночью в некоторых случаях указывает на скрытые онкологические процессы, например, на лимфому или другие поражения кроветворной системы. Специалист успокаивает, что обычно этот симптом имеет бытовые причины и не связан с опухолями.
Однако если человек регулярно просыпается мокрым без очевидных поводов, а сама проблема не исчезает длительное время, медлить с визитом к врачу не стоит. Особое внимание на это следует обратить, если организм подает и другие тревожные сигналы.
Он пояснил, что некоторые виды рака могут спровоцировать изменения в иммунном ответе организма и гормональной регуляции, что приводит к чрезмерному потоотделению во время сна.
«При некоторых видах рака организм вырабатывает воспалительные химические вещества, которые могут влиять на регуляцию температуры. Это может привести к эпизодам значительного потоотделения в течение ночи, иногда достаточного для того, чтобы люди просыпались с мокрой одеждой или постельным бельем», — пояснил врач.
В то же время он отметил, что рак крови, такой как лимфома, являются одними из заболеваний, которые чаще всего связаны с этим симптомом.
Какие признаки опасного заболевания люди часто игнорируют
Медик отмечает, что люди обычно списывают мокрую от пота постель на повседневные факторы: нервное перенапряжение, гормональную перестройку во время климакса, духоту в спальне или просто беспокойный сон. Из-за этого пациенты месяцами ищут бытовые оправдания и откладывают визит в больницу.
Специалист подчеркивает, что единичный случай не является поводом для паники — насторожить должно именно регулярное и длительное повторение этой проблемы. Риски существенно возрастают, если ночная потливость сопровождается внезапным похудением без диет, хроническим обессиливанием, увеличением лимфоузлов или температурой, которая долго не сбивается.
Когда необходимо обратиться к врачу
Иржи Кубес отмечает: если ваша постель регулярно становится мокрой от пота, и вы вынуждены просыпаться посреди ночи (особенно при наличии других недомоганий), визит в больницу является обязательным. Даже если причина окажется банальной, любые длительные изменения в работе организма требуют обследования.
Британская Национальная служба здравоохранения также советуют немедленно идти к семейному врачу, если вы каждую ночь просыпаетесь на влажных простынях. Кроме этого, специалисты организации Cancer Research UK призывают обратить внимание на такие распространенные скрытые признаки онкологии:
постоянное чувство истощения и сильная усталость;
появление синяков или кровотечений без видимых причин;
хроническая боль или ломота в теле;
стремительное снижение веса;
выявление каких-либо нетипичных уплотнений, гудков или отеков.
При наличии хотя бы одного из этих непонятных симптомов, длящихся долгое время, стоит как можно быстрее проконсультироваться с врачом.
напомним, в прошлом году в Украине обнаружили более 3200 случаев меланомы, 655 человек умерли от этого заболевания. Впрочем, более трех четвертей случаев диагностируют на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно, поэтому медики напоминают о важности защиты от ультрафиолета - основного фактора риска.
