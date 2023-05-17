Это нужно знать: к каким участкам тела чаще всего присасывваются клещи

Именно эти участки тела следует всегда проверять после прогулки на природе.

Клещи часто присасываются за ушами, на шее и под коленками. Также внимательнее присмотритесь к животу, месту подмышками, паховому участку, внутренней части предплечья.

Стоит добавить, что клещи могут долго искать место, поэтому если осмотреть кожу сразу после прогулки, их можно успеть снять до того, как они присосутся. Если в доме есть домашние животные, они могут принести клещей в дом на себе. Поэтому уже с весны лучше запасаться специальными таблетками и каплями.

Клещи "охотятся" на людей и животных везде. Это может быть поле, высокая трава, парк, лес и т.д. Более всего нравятся им тенистые участки, а порой наибольшей активности этих членистоногих является конкретно май.

Главные симптомы укуса клеща:

слабость в мышцах;

повышенная температура тела;

сильная головная боль;

боли в конечностях.

Клещи распространяют боррелиоз и болезнь Лайма. Они проявляются покраснением на месте укуса, появлением папулы и сыпи. Не забывайте, если после отдыха на природе вы обнаружили на своем теле клеща, у вас поднялась температура или появилась слабость, нужно сразу обратиться к врачу.

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