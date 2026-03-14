Это поможет вам похудеть без лишних диет: ученые рассказали, к чему здесь цитрусовые

Люди, стремящиеся избавиться от лишнего веса, часто исключают из своего рациона фрукты из-за высокого содержания сахара, в том числе фруктозы. Однако новые научные данные свидетельствуют о том, что цитрусовые не только можно, но и употреблять во время диеты, ведь они содержат уникальные растительные соединения, способные ускорять процесс сжигания жира.

Об этом пишет Rynekzdrowia.

Группа ученых из Национального института пищевых исследований Японии провела масштабный анализ влияния содержащихся в цитрусовых флавоноидов на метаболизм жирных кислот в организме человека.

Результаты эксперимента продемонстрировали, что регулярное употребление смеси специфических цитрусовых соединений способствует значительному снижению веса. Участники исследования, принимавшие данную добавку, показали беспрецедентные результаты по сравнению с контрольной группой. В частности, они потеряли до 263% больше жировой ткани в области живота и на 266% больше жира в области бедер.

Такие показатели свидетельствуют о том, что цитрусовые активно влияют именно на так называемые проблемные зоны, где жир накапливается быстрее всего, а сжигается тяжелее всего.

Как цитрусовые помогают похудеть

Секрет эффективности цитрусовых состоит в их богатом химическом составе. Они являются мощным источником витамина С, необходимого для пищеварения клетчатки и специфических флавоноидов — нарингина, гесперидина и неогесперидина.

Эти биологически активные вещества выполняют несколько функций для контроля веса:

ускоряют обмен веществ;

способствуют более быстрому расщеплению жировых отложений;

регулируют метаболические процессы.

Кроме того, высокое содержание клетчатки обеспечивает длительное ощущение сытости, что позволяет человеку естественным путем уменьшить ежедневное потребление калорий без острого голода.

Значение этого открытия подтверждают и западные специалисты. Доктор Уильям Ли из Гарвардского университета подробно объяснил принцип действия фруктовых соединений на клеточном уровне.

«Любители цитрусовых будут рады узнать, что борющиеся с жиром биоактивные вещества содержатся в апельсинах, мандаринах, грейпфрутах, лимонах и лаймах. Они действуют не только за счет расщепления существующего жира в организме, но и за счет предотвращения его образования. Они отключают генетические переключатели, контролирующие объем и ответственные за создание большего количества жировых клеток», — прокомментировал ученый.

Кроме выраженного эффекта похудения, цитрусовые влияют на общее состояние организма. Благодаря высокой концентрации антиоксидантов, они уменьшают окислительный стресс, снимают воспаление и помогают бороться с отеками. Это в свою очередь служит эффективной профилактикой многих хронических заболеваний и существенно замедляет процессы клеточного старения.

