Этот продукт снижает риск деменции: ученые раскрыли детали

Молочные продукты / © https://ua.depositphotos.com/

Новое исследование, проведённое японскими учеными, выявило потенциально значимую связь между умеренным потреблением сыра и снижением риска развития деменции. Результаты свидетельствуют о том, что употребление сыра только раз в неделю может обеспечить защитный эффект.

Об этом пишет Daily Mail.

Японские исследователи проанализировали данные почти 8000 участников. Группу разделили на тех, кто не употреблял сыр, и на тех, кто ел его по меньшей мере раз в неделю.

Через три года наблюдений, в группе, которая потребляла сыр, риск развития деменции был на 24% ниже по сравнению с теми, кто его не употреблял. К концу исследования деменция развилась у 3,39% потребителей сыра против 4,45% в группе, которая его не потребляла.

Ученые также учли другие пищевые повадки участников (потребление фруктов, овощей, мяса и рыбы). Даже после корректировки этих факторов потребление сыра все еще было связано со снижением риска заболевания на 21%. Хотя показатель несколько снизился, исследователи сочли его статистически значимым.

В статье, опубликованной в журнале Nutrients, команда отметила, что их «выводы согласовываются с предварительными данными, свидетельствующими о том, что молочные продукты могут играть благоприятную роль в профилактике деменции».

Самым распространенным видом сыра, который употребляли участники, был плавленый сыр (82,7%) — это могут быть как индивидуально упакованные ломтики, так и сыры типа «Филадельфия». На втором месте был сыр с белой плесенью (например, камамбер или бри) — 7,8%.

Ученые предположили, что защитный эффект творога может быть обусловлен его богатыми питательными микроэлементами. Сыр богат белками и незаменимыми аминокислотами, поддерживающими «поддержку нейронов» (защита нервных клеток от повреждения).

Наличие витамина К2 важно для здоровья сосудов и регуляции уровня кальция в крови (гомеостаза кальция). Предыдущие исследования уже показали, что проблемы с сердцем, например высокий холестерин, могут повышать риск деменции. Сыр содержит также антиоксиданты, пептиды и пробиотики.

