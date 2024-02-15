Это прорыв: впервые в мире ребенка вылечили от смертельного рака мозга

Впервые в мире мальчик-подросток вылечился от агрессивной и смертельной формы детского рака.

Об этом пишет ladbible.com.

Лукасу из Бельгии было всего шесть лет, когда он и его семья получили ужасную новость о том, что у него диффузная внутренняя глиома моста (DIPG) — жестокая форма рака, имеющая одни из самых плохих показателей выживания среди детских видов рака.

Медикам пришлось сообщить родителям новость о том, что их сын вряд ли выживет. Однако через семь лет у него нет рака, опухоль полностью исчезла, и он счастливый и здоровый 13-летний ребенок.

Его врач Жак Грилл сказал, что юноша прошел клинические испытания химиотерапевтического препарата эверолимус, ранее не использовавшегося для успешного лечения DIPG.

Он сказал: "Лукас превзошел все шансы. После серии МРТ я наблюдал, как опухоль полностью исчезла".

Семеро других детей, принимавших участие в том же исследовании, теперь считаются "долговременно реагирующими", и в течение трех лет у них не было рецидивов, но Лукас — единственный, чья опухоль полностью исчезла.

Обычно лучевая терапия DIPG продлевает жизнь человека всего на три месяца. Пока не до конца понятно, почему Лукас так хорошо отреагировал на лечение.

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Доктор Грилл сказал: "Я не знаю ни одного подобного ему случая в мире".

Он предположил, что это может быть связано с биологическими особенностями его опухоли: "Опухоль Лукаса имела чрезвычайно редкую мутацию, которая, как мы считаем, сделала ее клетки гораздо более чувствительными к препарату".

Считается, что Лукас имел определенную форму заболевания. Мы должны понять, что и почему, чтобы добиться медикаментозного воспроизведения на других пациентах того, что произошло с ним естественным путем".

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Ученые изучают генетические аномалии опухолей пациентов и будут создавать опухолевые "органоиды" в лаборатории. Команда надеется воспроизвести генетические отличия Лукаса в органоидах, чтобы увидеть, можно ли уничтожить опухоли так же, как это он сделал.

Исследовательница Мари-Энн Дебли сказала: "Следующим шагом будет поиск препарата, который будет оказывать такое же влияние на опухолевые клетки, как эти клеточные изменения".

Результаты могут оказаться огромным медицинским прорывом в лечении рака, но эксперты предупреждают, что это не будет быстрым процессом.

"В среднем проходит 10-15 лет с момента, когда первый препарат станет наркотиком – это долгий и затяжной процесс", — добавил Грилл.

Напомним, нидерландец стал самым долгоживущим пациентом в мире после трансплантации сердца. Он получил донорское сердце в 1984 году.

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