Это распространенное обезболивающее "убивает" почки
Современная медицина предлагает широкий спектр обезболивающих средств с разными механизмами действия.
Почки — это жизненно важные парные органы бобовидной формы, расположенные в задней части брюшной полости, работающие как естественный фильтр крови.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, напроксен и диклофенак, могут повышать АД и повреждать кровеносные сосуды в почках.
Об этом пишет издание Independent.
Врач Фиона Лауд объяснила, что заболевание почек может случиться с кем-либо в любое время и иметь разрушительное влияние на жизнь, отношения, финансы, а также физическое и психическое здоровье.
«Вы можете потерять до 90% функции почек, даже не осознавая этого, поэтому важно знать о признаках, на которые следует обратить внимание, знать, можете ли вы находиться в группе повышенного риска», — сказала она.
Как понять, что с почками что-то не так
Хронические заболевания почек развиваются постепенно, и в начале человек может не заметить проблему. Однако если патология прогрессирует, пренебрегать проявлениями уже становится невозможно. Конечно все зависит от сложности ситуации.
Тревожные симптомы, которые могут указывать на нарушение функции почек:
тошнота и рвота
быстрая утомляемость, слабость
потеря аппетита
проблемы со сном
мочеиспускание может участиться или наоборот — человек реже ходит в туалет
повышение АД
отеки
одышка, если жидкость начинает скапливаться в легких;
боль в груди, если жидкость накапливается в области сердца
ухудшение когнитивных способностей
сухость и кожный зуд
