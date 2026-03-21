Это распространенное обезболивающее "убивает" почки

Почки / © Pixabay

Реклама

Почки — это жизненно важные парные органы бобовидной формы, расположенные в задней части брюшной полости, работающие как естественный фильтр крови.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, напроксен и диклофенак, могут повышать АД и повреждать кровеносные сосуды в почках.

Об этом пишет издание Independent.

Реклама

Врач Фиона Лауд объяснила, что заболевание почек может случиться с кем-либо в любое время и иметь разрушительное влияние на жизнь, отношения, финансы, а также физическое и психическое здоровье.

«Вы можете потерять до 90% функции почек, даже не осознавая этого, поэтому важно знать о признаках, на которые следует обратить внимание, знать, можете ли вы находиться в группе повышенного риска», — сказала она.

Как понять, что с почками что-то не так

Хронические заболевания почек развиваются постепенно, и в начале человек может не заметить проблему. Однако если патология прогрессирует, пренебрегать проявлениями уже становится невозможно. Конечно все зависит от сложности ситуации.

Тревожные симптомы, которые могут указывать на нарушение функции почек:

тошнота и рвота

быстрая утомляемость, слабость

потеря аппетита

проблемы со сном

мочеиспускание может участиться или наоборот — человек реже ходит в туалет

повышение АД

отеки

одышка, если жидкость начинает скапливаться в легких;

боль в груди, если жидкость накапливается в области сердца

ухудшение когнитивных способностей

сухость и кожный зуд

Напомним, эксперты в ходе исследований выяснили, что сладости не только связаны с увеличением веса и диабетом, но считаются серьезной угрозой для здоровья почек.