Это разрушает нашу печень: что нужно есть, а от чего следует отказаться

Все, что нужно знать, чтобы сохранить печень здоровой.
Как часто говорят – мы то, что мы едим. Поэтому важно сознательно подходить к своему ежедневному рациону, чтобы организм и все внутренние органы работали должным образом. Больше всего от несбалансированного и неправильного питания страдает наша печень. Поскольку ее главная функция – детоксикация и участие в обмене веществ, поэтому нужно прилагать все усилия для сохранения этого органа здоровым. Что нужно исключить из рациона, а что добавить, чтобы печень бесперебойно превращала вредные соединения в полезные для нашего организма, – читайте дальше.
Признаки того, что печень болеет
- Утром чувствуете усталость, и это не зависит от того, сколько вы спали.
- Периодическая сыпь на лице и спине.
- Болезни суставов.
- Частая головная боль.
- Пигментация кожи.
- Аллергические реакции.
Что вредит печени?
- Алкоголь. Даже небольшая доза алкоголя способна нанести ущерб здоровью, поскольку в печени накапливается жир. Этот орган помогает "расщеплять" алкогольные напитки, а его чрезмерное употребление приводит к тому, что печень работает на грани своих возможностей. Не стоит также запивать алкогольные напитки газировками, это лишь усложняет работу печени.
- Чипсы, сухарики и крекеры. Ученые доказали, что чрезмерное употребление соли оказывает негативное влияние на работу печени. Также снеки с рафинированными углеводами, кукурузным сиропом, высоким содержанием фруктозы перегружают внутренний орган. Поэтому это плохие варианты как для перекуса, так и регулярного употребления.
- Красное мясо и колбасные изделия. Чрезмерное употребление жареного, копченого или соленого мяса вредит печени, потому что в этих продуктах много насыщенных жиров. Не следует злоупотреблять колбасными изделиями, если хотите съесть вкусный и полезный бутерброд, лучше его сделать из мяса индейки или тунца.
- Сладкие газированные напитки. Не стоит злоупотреблять также газированными напитками. Поскольку содержание слишком большого количества сахара, искусственных химических добавок и ароматизаторов вредят печени.
- Жареные продукты. Это фастфуд, полуфабрикаты, жареная жирная домашняя еда – такие продукты нужно употреблять в ограниченном количестве или вообще исключить из рациона. Ибо большое содержание жира и соли губительно влияют на внутренний орган.
Какие продукты нужно есть для здоровья печени
Для правильного функционирования печени необходимо сбалансированное питание. В свой ежедневный рацион следует включать овощи – капусту, красную свеклу, редьку, репу и редис. Нужно есть также зелень – все виды салатов, фрукты, ягоды, орехи и бобовые. В ежедневное питание следует включить продукты, богатые клетчаткой, яйцами, нежирным мясом птицы, морской рыбой и икрой.
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