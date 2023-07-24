Категория
Здоровье
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Это разрушает нашу печень: что нужно есть, а от чего следует отказаться

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
6552
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Это разрушает нашу печень: что нужно есть, а от чего следует отказаться

печень / Фото: pixabay.com

Все, что нужно знать, чтобы сохранить печень здоровой.

Как часто говорят – мы то, что мы едим. Поэтому важно сознательно подходить к своему ежедневному рациону, чтобы организм и все внутренние органы работали должным образом. Больше всего от несбалансированного и неправильного питания страдает наша печень. Поскольку ее главная функция – детоксикация и участие в обмене веществ, поэтому нужно прилагать все усилия для сохранения этого органа здоровым. Что нужно исключить из рациона, а что добавить, чтобы печень бесперебойно превращала вредные соединения в полезные для нашего организма, – читайте дальше.

Признаки того, что печень болеет

  1. Утром чувствуете усталость, и это не зависит от того, сколько вы спали.
  2. Периодическая сыпь на лице и спине.
  3. Болезни суставов.
  4. Частая головная боль.
  5. Пигментация кожи.
  6. Аллергические реакции.

Что вредит печени?

  • Алкоголь. Даже небольшая доза алкоголя способна нанести ущерб здоровью, поскольку в печени накапливается жир. Этот орган помогает "расщеплять" алкогольные напитки, а его чрезмерное употребление приводит к тому, что печень работает на грани своих возможностей. Не стоит также запивать алкогольные напитки газировками, это лишь усложняет работу печени.
  • Чипсы, сухарики и крекеры. Ученые доказали, что чрезмерное употребление соли оказывает негативное влияние на работу печени. Также снеки с рафинированными углеводами, кукурузным сиропом, высоким содержанием фруктозы перегружают внутренний орган. Поэтому это плохие варианты как для перекуса, так и регулярного употребления.
  • Красное мясо и колбасные изделия. Чрезмерное употребление жареного, копченого или соленого мяса вредит печени, потому что в этих продуктах много насыщенных жиров. Не следует злоупотреблять колбасными изделиями, если хотите съесть вкусный и полезный бутерброд, лучше его сделать из мяса индейки или тунца.
  • Сладкие газированные напитки. Не стоит злоупотреблять также газированными напитками. Поскольку содержание слишком большого количества сахара, искусственных химических добавок и ароматизаторов вредят печени.
  • Жареные продукты. Это фастфуд, полуфабрикаты, жареная жирная домашняя еда – такие продукты нужно употреблять в ограниченном количестве или вообще исключить из рациона. Ибо большое содержание жира и соли губительно влияют на внутренний орган.

Какие продукты нужно есть для здоровья печени

Для правильного функционирования печени необходимо сбалансированное питание. В свой ежедневный рацион следует включать овощи – капусту, красную свеклу, редьку, репу и редис. Нужно есть также зелень – все виды салатов, фрукты, ягоды, орехи и бобовые. В ежедневное питание следует включить продукты, богатые клетчаткой, яйцами, нежирным мясом птицы, морской рыбой и икрой.

Читайте также:

Чем полезен авокадо для мужской силы и женского здоровья

Этот чай лечит много болезней: зачем сушить листья малины

Как предотвратить старение кожи лица: домашний уход после 40 лет остановит время.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Полезные статьи
Дата публикации
Просмотры
6552
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация