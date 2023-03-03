Это спасет жизнь: как можно предупредить рак благодаря одному простому способу

Похоже, что профилактика онкологических заболеваний невозможна. Однако последние исследования ученых доказали, что можно предупредить рак благодаря одному простому способу. Как именно читайте в материале ТСН.ua.

Оказывается, благодаря 150 активно проведенным минутам в неделю можно получить здоровую и счастливую старость. Хотя ученые уверены, что даже меньшая физическая активность все же поможет провести эффективную профилактику рака.

В чем состоит профилактика онкологических заболеваний

Согласно выводам эпидемиологического отдела Совета медицинских исследований Кембриджа, даже те люди, которые не любят слишком часто заниматься физическими упражнениями, могут рассчитывать на эффективную профилактику рака. Положительную тенденцию смогли понять после того, как проанализировали 196 предыдущих исследований.

В выводах говорится, что те люди, которые занимались спортом вдвое меньше рекомендуемой недельной нормы, все же имели шанс получить преимущества для здоровья. Даже 10 мин активного движения ежедневно поможет снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний (17%) и рака (в том числе риски развития рака шеи и головы, костного мозга и крови снизились на 14-26%, а вероятно рост опухоли в легких, кишечнике, матке). и груди на 3-11%).

К тому же можно постепенно увеличивать время активности, чтобы приблизить его к недельной норме. По словам доктора Сорен Брейдж даже небольшое количество движения лучше, чем никакого движения вообще.

Что же ученые понимают под термином "умеренная активность"? Это нагрузки, не предполагающие классические физические упражнения (бег, зарядка и т.п.). Достаточно просто немного побыстрее прогуляться с работы домой. Такие 10-минутные периоды легко включить в распорядок дня. Это могут быть:

танцы;

прогулка на велосипеде;

пешая прогулка;

игра в теннис.

Тем более что физические упражнения будут положительно влиять на организм в любом возрасте. Благодаря им можно снизить риск ожирения, инсульта, уменьшить уровень сахара в крови, а также предупредить другие заболевания. В частности, ишемическая болезнь сердца, онкологические, остеоартроз, сахарный диабет, деменция и т.д.

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