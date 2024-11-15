Это упражнение улучшит память и работу мозга: работоспособность и активность повысятся в разы

Работой с памятью нужно заниматься, если хотите прожить долгую и активную жизнь.

Немногие знают, однако память можно улучшить с помощью массажа кончиков пальцев рук. Это очень простой и быстрый метод самопомощи. На наших руках есть много разных рефлексогенных зон и точек, с которыми нужно работать. Если хотите улучшить память, концентрацию и внимание, тогда следует массировать кончики пальцев рук.

Как делать массаж кончиков пальцев рук, чтобы улучшить работу мозга и память

Кончики пальцев рук связаны с головным мозгом для того, чтобы быстро передавать информацию в конечности. Именно в этой зоне расположены точки, которые в китайской народной медицине называются ши-сюань. Они находятся на всех пальцах рук и помогают быстро взбодриться и повысить активность. Также эти точки помогают снимать сонливость и усталость.

Техника массажа достаточно проста, не требует дополнительных средств – кремов и масел. Массировать нужно кончики пальцев рук круговыми движениями по 60 секунд каждый палец.

Массаж кончиков пальцев рук поможет:

уменьшить усталость;

снизить сонливость, повысить активность и работоспособность в разы;

улучшить память, а также повысить когнитивные способности;

улучшить концентрацию и внимание.

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