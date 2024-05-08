Этот чай помогает нормализовать давление, улучшить пищеварение и снизить воспаление в организме

Врачи назвали травяной напиток, помогающий избавиться от стресса и нормализовать сон.
Это — липовый чай, известный своими целебными свойствами. Его заваривают из цветков дерева — липы. Врачи рекомендуют обязательно употреблять его тем людям, которые имеют высокое давление, постоянно находятся в состоянии тревожности, имеют проблемы со сном. Поскольку напиток содержит флавоноиды и эфирные масла, он действует не хуже, чем седативные препараты, но не вредит организму. Рассказываем, какая еще польза липового чая для здоровья человека.
Какая польза липового чая для здоровья человека: что лечит
- Снимает стресс и улучшает настроение. Благодаря антиоксидантным компонентам, содержащимся в цветках липы, чай способен снимать тревожные состояния, поэтому его очень полезно пить перед сном.
- Противовоспалительное действие. Биологически активные вещества, содержащиеся в напитке, укрепляют иммунную систему и уменьшают воспалительные процессы в организме. Особенно полезен чай при простудных заболеваниях.
- Налаживает процессы пищеварения. Липовый чай содержит полифенолы, стимулирующие выработку желудочного сока и активизирующие перистальтику кишечника. Поэтому напиток способен улучшать процессы пищеварения, разгонять метаболизм и предотвращать болезни желудка и кишечника.
- Нормализует высокое артериальное давление. Липовый цвет содержит кверцитин и рутин, которые укрепляют стенки кровеносных сосудов и улучшают их упругость. Поэтому липовый чай нужно пить всем, кто испытывает проблемы с давлением.
- Антиоксидантное действие. Антиоксидантные соединения, которые содержит липовый чай, помогают защитить клетки организма от разрушения свободными радикалами. Поэтому напиток нивелирует риски заболевания всеми видами рака.
- Улучшает состояние кожи. Липовый чай содержит достаточное количество витамина С, чтобы помочь ей обновиться и улучшить упругость и эластичность. Регулярное употребление напитка поможет продлить молодость и здоровье вашей кожи.
- Улучшает сон. Липовый чай содержит вещества, укрепляющие нервную систему, снимающие напряжение и оказывающие успокаивающее действие. Поэтому напиток следует пить перед тем, как ложиться спать — это поможет расслабиться и обеспечить глубокий, спокойный сон.
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