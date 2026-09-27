- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Время на прочтение
- 1 мин
Этот дешевый сок снизит артериальное давление — как он действует
Регулярное употребление свекольного сока может оказывать положительное влияние на состояние сосудов и помогать контролировать артериальное давление и влиять на показатели калия.
Регулярное употребление свекольного сока может уменьшать систолическое или верхнее артериальное давление у людей с гипертонией.
Об этом пишет Health.com.
Свекла содержит много природных нитратов. В организме они участвуют в образовании оксида азота, который помогает кровеносным сосудам расслабляться и поддерживать нормальное кровообращение.
Состояние сосудов оказывает непосредственное влияние на артериальное давление. Именно действием нитратов связывают возможную пользу свеклы для людей с повышенными показателями. Напиток содержит также антиоксиданты и калий. Последний помогает организму избавляться от избытка натрия, что имеет значение для поддержания давления в здоровом диапазоне.
Ранее мы писали о том, что пульсирующая или необычная головная боль далеко не всегда вызвана банальной усталостью, а может указывать на первичные неврологические расстройства или другие медицинские состояния.