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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
2 мин

Этот фрукт может защищать от развития гипертонии

Экстракт японской сливы угнетает действие ангиотензина II — гормона, который вызывает сужение сосудов и приводит к стойкому повышению АД.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Японская слива

Японская слива / © Pixabay

Концентрат сока из японской сливы полезен здоровью сердечно-сосудистой системы и может защитить от развития гипертонии.

Об этом пишет rynekzdrowia.pl.

Эксперименты на клетках показали, что концентрат сока японской сливы предотвращает переключение на гликолиз, обычно происходит в случае гипертонии.

«Оказывается, что одного лекарства недостаточно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с артериальной гипертензией. Чтобы помочь решить эту проблему, мы заинтересовались пищевой добавкой, которая могла бы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, и начали исследование влияния концентрата сока японской сливы», — сказал доктор медицинских наук Сатору Егучи, член Американской академии кардиологов (FAHA).

Ученые планируют определить конкретные соединения в концентрате сока японской сливы, отвечающие за его защитные эффекты. Они могут лечь в основу нового лекарства от гипертонии — основной причины сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инсультов и инфарктов.

Сырые плоды японской сливы, традиционно называемые «уме» в Японии, содержат токсины, поэтому их часто перерабатывают на соки или вино, безопасные для употребления. Было уже сделано множество заявлений о пользе концентрата японской сливы. Ранее в экспериментах на гладких клетках кровеносных сосудов было обнаружено, что концентрат ослабляет сигналы, связанные с ангиотензином II, играющим центральную роль в развитии гипертонии.

Ранее сообщалось, что поздние ужины и ночные перекусы представляют реальную опасность для людей с гипертонией, поскольку они непосредственно нарушают природные биоритмы сердечно-сосудистой системы.

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