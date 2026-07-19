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Этот фрукт полезен для сердца и здоровья глаз — сейчас его сезон
Персики богаты витаминами A, C, E и K, а также витаминами группы B (ниацин, тиамин, рибофлавин). Высокое содержание клетчатки способствует улучшению пищеварения и поддержанию здоровья кишечника.
Персики оказывают положительное влияние на работу сердца, кишечника, поддерживают здоровье глаз и иммунную систему.
Об этом сообщает Martha Stewart.
Польза персиков для организма
Поддерживают гидратацию
Персики примерно на 89% состоят из воды, что делает их одними из наиболее увлажняющих фруктов. Они также содержат ключевые электролиты, такие как калий, магний и кальций. Калий особенный, потому что помогает регулировать баланс жидкости, поддерживает сокращение мышц и поддерживает стабильный сердечный ритм.
Магний работает вместе с калием для поддержания нервной сигнализации и расслабления мышц, тогда как кальций играет вспомогательную роль как в мышцах, так и в клеточной коммуникации.
Обладают высоким содержанием антиоксидантов
Персики содержат витамин С, полифенолы и каротиноиды, включая бета-каротин. Эти антиоксиданты помогают бороться с повреждением клеток и оградить организм от этого повреждения.
Поддерживают здоровье сердца
Содержимое калия в персиках помогает регулировать кровяное давление и противодействует воздействию натрия, расслабляя стенки кровеносных сосудов.
Низкое содержание калорий делает персики отличным выбором для тех, кто следит за своей фигурой.
Раньше мы писали, как правильно хранить персики. Больше о полезных советах читайте в новости.