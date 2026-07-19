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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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329
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Этот фрукт полезен для сердца и здоровья глаз — сейчас его сезон

Персики богаты витаминами A, C, E и K, а также витаминами группы B (ниацин, тиамин, рибофлавин). Высокое содержание клетчатки способствует улучшению пищеварения и поддержанию здоровья кишечника.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Персики

Персики / © Credits

Персики оказывают положительное влияние на работу сердца, кишечника, поддерживают здоровье глаз и иммунную систему.

Об этом сообщает Martha Stewart.

Польза персиков для организма

Поддерживают гидратацию

Персики примерно на 89% состоят из воды, что делает их одними из наиболее увлажняющих фруктов. Они также содержат ключевые электролиты, такие как калий, магний и кальций. Калий особенный, потому что помогает регулировать баланс жидкости, поддерживает сокращение мышц и поддерживает стабильный сердечный ритм.

Магний работает вместе с калием для поддержания нервной сигнализации и расслабления мышц, тогда как кальций играет вспомогательную роль как в мышцах, так и в клеточной коммуникации.

Обладают высоким содержанием антиоксидантов

Персики содержат витамин С, полифенолы и каротиноиды, включая бета-каротин. Эти антиоксиданты помогают бороться с повреждением клеток и оградить организм от этого повреждения.

Поддерживают здоровье сердца

Содержимое калия в персиках помогает регулировать кровяное давление и противодействует воздействию натрия, расслабляя стенки кровеносных сосудов.

Низкое содержание калорий делает персики отличным выбором для тех, кто следит за своей фигурой.

Раньше мы писали, как правильно хранить персики. Больше о полезных советах читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
329
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