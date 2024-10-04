Этот фрукт сжигает лишний жир на теле лучше, чем любые тренировки или диеты

Диетологи рекомендуют есть фрукты каждый день и не верить тем, кто говорит, что от них поправляются.

Яблоки – это фрукт номер один для похудения, и вот почему.

Какая польза яблок для быстрого похудения: исследование ученых

Одно большое яблоко содержит достаточно растворимой и нерастворимой клетчатки, чтобы насытить организм на длительный промежуток времени. Также ученые доказали, что длительное пережевывание яблока повышает уровень ощущения сытости.

В 2015 году было проведено исследование, результаты которого показали, что люди, которые ежедневно едят яблоки, на 30% меньше страдают ожирением. Другое исследование, которое длилось 10 недель, показало, что те испытуемые с лишним весом, которые ели яблоки, теряли по 1 килограмму в неделю. А те, которые не употребляли фрукты, а ели овсяное печенье и такую же еду, не потеряли вес. К тому же у испытуемых, употреблявших яблоки, наблюдалось быстрое сжигание жировой ткани в зоне живота и бедер.

Какая еще польза яблок для здоровья

Способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы. За счет содержания растворимых волокон яблоки снижают "плохой" холестерин в крови. Также фрукты содержат полифенолы, обладающие антиоксидантными свойствами, поэтому снижают высокое давление и защищают от инсульта.

За счет содержания растворимых волокон яблоки снижают "плохой" холестерин в крови. Также фрукты содержат полифенолы, обладающие антиоксидантными свойствами, поэтому снижают высокое давление и защищают от инсульта. Предотвращают развитие заболевания диабетом II типа. Ученые доказали, что те люди, которые часто едят яблоки, имеют более низкий риск развития диабета.

Ученые доказали, что те люди, которые часто едят яблоки, имеют более низкий риск развития диабета. Предупреждают раковые заболевания. Яблоки содержат флавоноиды и полифенолы, которые нивелируют воздействие свободных радикалов и предотвращают образование раковых клеток в организме.

Яблоки содержат флавоноиды и полифенолы, которые нивелируют воздействие свободных радикалов и предотвращают образование раковых клеток в организме. Помогают бороться с астмой. Большое исследование, в котором приняло участие более 68 тысяч человек, показало, что те, кто ели больше яблок, имели минимальные риски развития астмы. Так как в кожуре фрукта содержатся флавоноиды, помогающие укреплять иммунитет и снижать воспалительные процессы, что является причиной астмы и аллергии.

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