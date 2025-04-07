Этот гарнир в десять раз полезнее, чем рис и картофель: защищает от диабета и деменции

Какой гарнир полезнее риса и картофеля / © Credits

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Это булгур — крупа, приготовленная из пшеницы. Его считают настоящим суперфудом для здоровья. Он содержит мощную долю клетчатки, что положительно влияет на процессы пищеварения и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Если включить булгур в свой рацион, это поможет оздоровить кишечник и держать уровень глюкозы в норме.

Кроме того, продукт богат белоком, калием, магнием и витаминами группы B, необходимыми для здоровья нервной системы, поддержания работы сердца и снижения риска развития когнитивных нарушений.

Булгур — это прекрасная альтернатива привычным гарнирам, таким как белый рис и картофель, которые уступают ему по питательной ценности. Продукт обеспечивает организм сверхважными микроэлементами, защищающими его от старческих заболеваний — деменции и потери памяти.

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Как правильно приготовить булгур, чтобы он был не только полезным, но и вкусным

На самом деле, готовить булгур довольно просто, но есть несколько секретов, которые помогут сделать его особенно вкусным и рассыпчатым.

Ингредиенты:

булгур — 1 стакан;

вода — 2 стакана;

соль и специи — по вкусу;

20 г сливочного масла или 2 столовые ложки растительного масла.

Какой способ приготовления.

Предварительное обжаривание. Чтобы булгур полностью раскрыл свой вкус и аромат, его нужно поджарить. Разогрейте сковороду, добавьте немного сливочного масла, насыпьте крупу и жарьте на среднем огне 5 минут, постоянно помешивая. Когда булгур приобретет ореховый запах и легкий золотистый оттенок, сквородку можно снимать с плиты.

Приготовление. Переложите обжаренный булгур в кастрюлю, залейте крутым кипятком и добавьте соль. Доведите до кипения на среднем огне, затем убавьте огонь, накройте крышкой и варите 20 минут. Мешать не нужно, чтобы не нарушать текстуру блюда.

Завершение приготовления. Через 20 минут выключите плиту, добавьте свою любимую пряность, дайте булгуру настояться в течение 10 минут.

Булгур отлично сочетается с мясом, рыбой и овощами. Он также идеально подходит для фарширования овощей. Блюдо любит такие травы и специи: черный перец, мускатный орех, кунжут, петрушку, базилик, кинзу и мяту.