Этот летний фрукт назвали одним из лучших для очищения кишечника: какой именно

Абрикосы / © Associated Press

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Абрикосы считаются одними из самых полезных сезонных фруктов для поддержания здоровья пищеварительной системы. Они содержат клетчатку, витамины и минералы, которые способствуют нормальной работе кишечника, а оптимальной порцией специалисты считают 2–3 свежих плода в день.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Главным преимуществом абрикосов является высокое содержание пищевых волокон. Клетчатка мягко стимулирует перистальтику кишечника, помогает поддерживать регулярный стул и может снижать риск запоров. Кроме того, растворимые волокна, в частности пектин, выполняют роль пребиотика — они служат питательной средой для полезных бактерий кишечной микрофлоры.

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В то же время чрезмерное употребление абрикосов может иметь обратный эффект. Если съесть слишком много плодов за один раз, это может вызвать вздутие живота или диарею. Именно поэтому для большинства людей достаточно 2–3 свежих абрикосов в день.

Помимо клетчатки, абрикосы содержат витамины С, А и группы В, а также калий и железо. Бета-каротин, придающий плодам характерный желто-оранжевый цвет, в организме превращается в витамин А, необходимый для поддержания здоровья кожи и слизистых оболочек.

Кроме того, в составе фруктов содержатся витамины С и Е. Они обладают антиоксидантным действием, помогая защищать клетки от воздействия свободных радикалов, образующихся под воздействием солнечного излучения и стресса. Однако употребление абрикосов не может заменить использование солнцезащитных средств.

Свежие абрикосы считаются лучшим выбором для ежедневного рациона. Они содержат более 80% воды, благодаря чему помогают поддерживать водный баланс организма в летнюю жару. Кроме того, в свежих плодах меньше сахара и калорий, чем в сушеных.

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В то же время у сушеных абрикосов тоже есть свои преимущества. Из-за потери воды в них повышается концентрация калия и железа. Их можно добавлять в каши, натуральный йогурт или употреблять в качестве перекуса. При покупке рекомендуется выбирать сушеные абрикосы без сульфитов, которые обычно имеют не ярко-оранжевый, а естественный коричневый оттенок.

Абрикосы могут быть полезны людям разного возраста. Входящий в их состав калий участвует в поддержании нормальной работы мышц и помогает регулировать водный баланс в организме, а также способствует поддержанию нормального артериального давления. Благодаря этому фрукт может стать частью сбалансированного питания как для физически активных людей, так и для пожилых людей и детей.

При употреблении абрикосов следует соблюдать несколько правил. Людям с чувствительным пищеварением не стоит есть много плодов за один раз или натощак. Людям с диабетом рекомендуют контролировать размер порции и сочетать абрикосы с продуктами, богатыми белком или клетчаткой, чтобы избежать резких колебаний уровня сахара в крови.

Отдельное предупреждение касается употребления абрикосовых косточек. Они содержат амигдалин — природное соединение, которое в организме может превращаться в токсичные вещества, поэтому употреблять их регулярно или в больших количествах не рекомендуется.

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Напомним, что некоторые продукты помогают более эффективно восполнять запасы железа, чем другие. Диетологи рассказали, что стоит включить в рацион и как улучшить усвоение этого важного минерала.

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