Этот напиток пьют каждый день, но мало кто догадывается о его пользе для здоровья

С помощью этого напитка можно защититься от рака, укрепить сердце и приостановить процессы старения.
Зеленый чай – это высушенные и ферментированные листья растения Camellia sinensis, растущего в Азии. Родиной очень популярного напитка считают Китай. Восточная медицина тысячелетиями использует этот целебный напиток для поддержания здоровья, профилактики множества заболеваний и продления молодости. Многие любят его пить каждый день, но даже не догадываются о неоценимой пользе для здоровья.
Какая польза зеленого чая для организма человека
- Сохраняет молодость. Зеленый чай содержит витамины группы В, помогающие сохранить молодость нашего организма. А витамин Е способствует образованию новых клеток кожи, делает ее упругой и эластичной. Зеленый чай также активирует работу головного мозга и предотвращает его старение, защищает от заболевания деменцией.
- Обладает противовоспалительными свойствами. Зеленый чай до сих пор используется как жаропонижающее средство. Также его пьют, чтобы остановить кровотечение и ускорить заживление ран. Напиток способствует быстрой регенерации тканей.
- Улучшает когнитивные функции. Врачи рекомендуют пить зеленый чай пожилым людям, поскольку он обладает тонизирующим свойством, поэтому снимает сонливость, улучшает внимание, концентрацию и память. После выпитой чашки напитка человек чувствует себя счастливее и бодрее.
- Поднимает настроение. Зеленый чай содержит соединение L-теанин, которое помагает снять нервное напряжение, стресс и улучшить настроение. Поэтому напиток нужно обязательно пить после тяжелого рабочего дня, чтобы снять напряжение.
- Детокс организма. Напиток помогает выводить из организма шлаки, токсины и другие вредные вещества. Потому зеленый чай полезно пить всем, кто хочет очистить свой кишечник.
- Помогает сбросить лишние килограммы. Зеленый чай разгоняет метаболизм и расщепляет жиры, его следует пить всем, кто хочет быстро и безопасно похудеть.
- Профилактика заболеваний раком. Чай содержит антиоксидантные соединения, убивающие раковые клетки в организме. За счет содержания полифенолов напиток также способен защищать тело от влияния УФ-лучей.
- Укрепляет сердечно-сосудистую систему. Напиток предотвращает образование холестериновых бляшек, улучшает эластичность сосудов, предотвращает риск возникновения инсульта.
- Помогает вылечить болезни кожи. Экстракт зеленого чая используется во многих косметических средствах для кожи и не зря. Ведь он способен поддерживать ее здоровье, молодость и упругость. Зеленый чай лечит сыпь и воспаление, восстанавливает клетки, улучшая упругость и эластичность кожи. Напитком можно пользоваться как тоником, чтобы предотвратить появление мелких морщин.
В чем вред зеленого чая: кому нельзя пить напиток
Врачи рекомендуют пить не больше трех чашек зеленого чая в день, если нет никаких противопоказаний. Не следует употреблять напиток людям, имеющим заболевания сердца, печени, желчного пузыря и почек.
Если вы принимаете лекарство, разжижающее кровь, от напитка также стоит воздержаться. Не следует сочетать зеленый чай с кофе и энергетиками — это может повлиять на здоровье сердца.
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