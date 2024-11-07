Этот напиток разрушает холестериновые бляшки и сжигает висцеральный жир

Если включить этот тонизирующий напиток в свой рацион, можно избавиться от излишней жировой ткани в зоне живота и бедер, омолодиться и нивелировать риски онкологии.
Это зелёный чай, который пьют как утром, так и вечером. Он не только помогает похудеть, но и имеет кучу полезных свойств для всех систем организма.
Какая польза зеленого чая для похудения
Напиток способен ускорять метаболизм, поскольку содержит биологически активные соединения – катехины и кофеин. Эти вещества помогают сжигать излишнюю жировую ткань в зоне живота и бедер за счет ускорения процессов окисления жира.
Врачи рекомендуют включать зеленый чай в диету, тогда напиток действительно будет помогать быстро избавиться от жировой ткани на животе. Наибольшая доза катехинов, ускоряющих сожжение висцерального жира, содержится в чае матча.
Какая еще польза зеленого чая для здоровья
- Улучшает здоровье сердца и сосудов. Зеленый чай делает сосуды более гибкими, разрушает холестериновые бляшки, защищает от инсульта.
- Омолаживает. За счет содержания витаминов группы В чай помогает сохранить молодость и упругость кожи. Витамин Е способствует регенерации клеток кожи, делает ее эластичной и сияющей. Зеленый чай также выступает в роли нейропротектора, предотвращающего старение мозга.
- Противовоспалительное действие. Зеленый чай можно использовать как жаропонижающее и кровоостанавливающее средство. Его пьют также для того, чтобы ускорить заживление ран, он хорошо влияет на регенерацию тканей.
- Защищает от онкологии. Напиток содержит полифенолы, которые обладают антиоксидантным эффектом, поэтому не дают развиваться раковым клеткам.
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