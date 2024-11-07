Этот напиток разрушает холестериновые бляшки и сжигает висцеральный жир

Если включить этот тонизирующий напиток в свой рацион, можно избавиться от излишней жировой ткани в зоне живота и бедер, омолодиться и нивелировать риски онкологии.

Это зелёный чай, который пьют как утром, так и вечером. Он не только помогает похудеть, но и имеет кучу полезных свойств для всех систем организма.

Какая польза зеленого чая для похудения

Напиток способен ускорять метаболизм, поскольку содержит биологически активные соединения – катехины и кофеин. Эти вещества помогают сжигать излишнюю жировую ткань в зоне живота и бедер за счет ускорения процессов окисления жира.

Врачи рекомендуют включать зеленый чай в диету, тогда напиток действительно будет помогать быстро избавиться от жировой ткани на животе. Наибольшая доза катехинов, ускоряющих сожжение висцерального жира, содержится в чае матча.

Какая еще польза зеленого чая для здоровья

Улучшает здоровье сердца и сосудов. Зеленый чай делает сосуды более гибкими, разрушает холестериновые бляшки, защищает от инсульта.

Зеленый чай делает сосуды более гибкими, разрушает холестериновые бляшки, защищает от инсульта. Омолаживает. За счет содержания витаминов группы В чай помогает сохранить молодость и упругость кожи. Витамин Е способствует регенерации клеток кожи, делает ее эластичной и сияющей. Зеленый чай также выступает в роли нейропротектора, предотвращающего старение мозга.

За счет содержания витаминов группы В чай помогает сохранить молодость и упругость кожи. Витамин Е способствует регенерации клеток кожи, делает ее эластичной и сияющей. Зеленый чай также выступает в роли нейропротектора, предотвращающего старение мозга. Противовоспалительное действие. Зеленый чай можно использовать как жаропонижающее и кровоостанавливающее средство. Его пьют также для того, чтобы ускорить заживление ран, он хорошо влияет на регенерацию тканей.

Зеленый чай можно использовать как жаропонижающее и кровоостанавливающее средство. Его пьют также для того, чтобы ускорить заживление ран, он хорошо влияет на регенерацию тканей. Защищает от онкологии. Напиток содержит полифенолы, которые обладают антиоксидантным эффектом, поэтому не дают развиваться раковым клеткам.

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