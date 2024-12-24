Этот популярный чай может быть крайне опасен для здоровья, и вот почему

Мате – это не просто напиток, а подлинная культурная традиция для народов Южной Америки, его популярность стремительно растет и за пределами континента благодаря множеству полезных свойств.

Однако врачи не рекомендуют злоупотреблять этим напитком, хотя он действительно вкусен и бодрящий. Но чай мате – это продукт с двойным дном и вот почему.

Какие полезные свойства чая мате

Напиток содержит витамины A, B и C, антиоксидантные соединения и минералы. Благодаря высокому содержанию кофеина и теобромина мате обладает тонизирующим эффектом, поэтому чай стал прекрасным заменителем для тех, кому нельзя пить кофе.

Основные полезные свойства чая мате.

Изменяет иммунитет. Напиток защищает организм от вирусных болезней и инфекций.

Напиток защищает организм от вирусных болезней и инфекций. Налаживает работу сердца и сосудов. Мате снижает АД и улучшает кровообращение.

Мате снижает АД и улучшает кровообращение. Стимулирует процессы пищеварения. Напиток значительно облегчает переваривание тяжелой для желудка пищи.

Напиток значительно облегчает переваривание тяжелой для желудка пищи. Обладает антиоксидантным действием. Защищает клетки организма от влияния свободных радикалов и замедляет процессы старения.

Защищает клетки организма от влияния свободных радикалов и замедляет процессы старения. Заряжает энергией на длительный промежуток времени. Мате помогает повысить уровень энергии и улучшает концентрацию, внимание и память.

Какие основные риски чая мате для здоровья человека: как их избежать

Исследования ученых показывают, что чай мате нельзя заваривать горячей водой, ее температура должна составлять не более 65 градусов. Иначе напиток может спровоцировать рак пищевода.

Каковы основные риски напитка для здоровья.

Канцерогенные вещества. При заваривании горячей водой чай выделяет вещества, которые могут спровоцировать появление рака.

При заваривании горячей водой чай выделяет вещества, которые могут спровоцировать появление рака. Взаимодействие с никотином и алкоголем. Употребление чая мате вместе с этими веществами может усиливать их негативное влияние на организм.

Употребление чая мате вместе с этими веществами может усиливать их негативное влияние на организм. Побочные эффекты кофеина. Люди, чувствительные к этому веществу, будут иметь проблемы со сном и чувством тревожности.

Люди, чувствительные к этому веществу, будут иметь проблемы со сном и чувством тревожности. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, потому что чай содержит кофеин.

потому что чай содержит кофеин. Заболевание ЖКТ. Нельзя пить мате людям, имеющим проблемы с желудком и кишечником.

Чтобы избежать рисков, чай мате следует заваривать водой, которая будет иметь температуру 60-70 градусов. Нельзя употреблять напиток вместе с табачными изделиями и алкоголем. Также врачи рекомендуют пить не больше 3 чашек чая мате в неделю.

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