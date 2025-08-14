Этот популярный фрукт спасет от депрессии и улучшит настроение

Бананы могут эффективно бороться с депрессией / © Associated Press

Врачи во всем мире фиксируют рост распространенности симптомов депрессии среди людей, в частности, депрессивные чувства, отсутствие удовлетворения и задержку когнитивной обработки, что часто сопровождается потерей аппетита, бессонницей, плохой концентрацией и повышенной усталостью.

Медики говорят, что это связано с основными нейродегенеративными изменениями мозга. Выяснилось, что для того чтобы успокоить нервную систему в сложные периоды, не обязательно употреблять лекарства.

Ведь эксперты Центра молекулярной диагностики доказали, что банан является лучшим антидепрессантом.

Ученые советуют всем есть бананы каждый день. Это поможет не только зарядиться положительным настроением, но и укрепить ваш организм. Дело в том, что в бананах содержится аминокислота триптофана, который определяет уровень серотонина в организме, а именно его принято считать гормоном счастья.

Если в вашем ежедневном рационе появятся бананы, то вы повысите количество серотонина в организме, а затем вы добьетесь улучшения работы нервной системы, у вас улучшится память и сон будет крепким.

Также фрукты содержат 11% суточной потребности организма в аскорбиновой кислоте и около 19% витамина В6, который считается главным для укрепления нервной системы.

Кроме того, бананы являются источником магния. Исследование, опубликованное в Европейском журнале клинического питания, показало, что магний способствует улучшению настроения. Один большой банан содержит 37 мг магния, помогающего снизить кровяное давление.

Диетологи советуют съедать 2-3 банана в день для получения от них максимальной пользы. Однако людям с лишним весом, которые придерживаются определенной диеты, следует сократить это количество до 2-3 бананов в неделю.

Ранее мы писали, что регулярное употребление бананов в пищу полезно для здоровья представителям сильного пола — тропические фрукты влияют на мужскую потенцию.