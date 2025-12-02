Этот популярный продукт может улучшить память: ученые объяснили

Продукты (иллюстративная фотография) / © www.freepik.com/free-photo

Ежедневное употребление обычного арахиса может существенно улучшить память и приток крови к мозгу у пожилых людей. Такое мнение высказали исследователи из Маастрихтского университета.

Об этом сообщает Daily mail.

Участники исследования, ежедневно потреблявшие 60 г несоленого, жареного арахиса в течение 16 недель, продемонстрировали улучшение вербальной памяти на 5,8%. Они лучше запоминали слова из списка даже после задержки.

Секрет в L-аргинине и усиленном кровотоке

Ученые связывают положительный эффект арахиса с несколькими факторами:

L-аргинин — эта аминокислота, содержащаяся в арахисе, способствует увеличению кровотока к мозгу. Биоактивные соединения — вещества, содержащиеся в кожуре арахиса (употреблявшегося с кожурой), помогают защищать клетки мозга.

Улучшенный кровоток обеспечивает мозг большим количеством кислорода и питательных веществ, что критически важно для когнитивных функций.

«Адекватный кровоток в мозге важен для доставки кислорода и питательных веществ в клетки мозга… Без достаточного количества кислорода и питательных веществ высокометаболически активный мозг не может функционировать должным образом, и ключевые функции, такие как память, могут быть нарушены», — пояснил Питер Дж. Йорис из Маастрихтского.

Объективные показатели улучшения

Визуализация мозга участников посредством МРТ подтвердила физиологические изменения. К примеру, глобальный мозговой кровоток вырос на 3,6%. Кровоток в сером веществе увеличился на 4,5%. В ключевых зонах, ответственных за память и язык (лобовые и височные частицы), кровоток вырос на 6,6% и 4,9% соответственно.

В исследовании принял участие 31 здоровый человек в возрасте от 65 до 75 лет. Несмотря на дополнительные 340 калорий в день от арахиса, вес участников оставался стабильным, поскольку они естественным образом корректировали потребление других продуктов.

Ученые отмечают, что для достижения эффекта важно, чтобы арахис был несоленым и жареным в кожуре, поскольку кожура содержит много антиоксидантов и клетчатки.

Напомним, cуперфуды годами продаются как «волшебные» продукты со сверхвысокой концентрацией питательных веществ. Им приписывают способность очищать кожу, замедлять старение и улучшать самочувствие. Но специалисты отмечают, что большинство «суперпродуктов» переоценены, а их эффект легко достигается обычным разнообразным питанием.

Также ученые обнаружили, что ограничение потребления калорий на 30% в течение длительного времени способно замедлить старение мозга и предотвратить когнитивный спад.