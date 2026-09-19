Этот привычный с детства продукт запрещен в некоторых странах: причина может удивить

Почему мак запрещен в некоторых странах и чем он полезен / © Credits

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Маковые семена уже давно стали неотъемлемой частью кухни Центральной Европы. Их добавляют в выпечку, десерты, каши и другие блюда, однако питательная ценность этого продукта значительно шире, чем его обычное кулинарное применение. Мак содержит кальций, магний, железо, цинк, растительный белок, клетчатку, ненасыщенные жирные кислоты и витамин Е.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Одной из главных особенностей семян мака является высокое содержание кальция. Именно поэтому о них часто говорят в контексте поддержания здоровья костей и зубов. В то же время сам по себе мак нельзя считать средством профилактики или лечения остеопороза, ведь состояние костной ткани зависит также от витамина D, достаточного потребления белка, физической активности и других питательных веществ.

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Помимо кальция, мак является источником магния, фосфора, марганца, меди, железа и цинка. Эти микроэлементы выполняют различные функции в организме. В частности, магний участвует в работе многих ферментов, а медь и железо необходимы для нормального кроветворения.

В составе семян мака также содержатся растительный белок и пищевые волокна. Клетчатка способствует нормальному пищеварению и может дольше поддерживать чувство сытости. В то же время у людей с чувствительной пищеварительной системой большое количество мака может вызвать вздутие живота или дискомфорт.

Еще одна важная особенность продукта — значительное содержание жиров, преимущественно ненасыщенных жирных кислот. Поэтому мак является довольно калорийным. Особенно это стоит учитывать в тех случаях, когда его сочетают с сахаром, медом, маслом или другими энергетически насыщенными ингредиентами в выпечке и десертах.

Мак можно использовать не только в традиционных сладких блюдах. Его добавляют в каши, натуральный йогурт, гранолу, хлеб, салаты, запеченные овощи и другие блюда. Также он хорошо сочетается с яблоками, грушами, сливами, малиной, смородиной и вишнями.

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Особое внимание привлекает вопрос об опиатных алкалоидах. Морфин и кодеин могут попадать на поверхность семян мака во время сбора урожая. Именно по этой причине в некоторых странах импорт мака строго контролируется или ограничивается.

В то же время пищевые семена мака и опиум — это не одно и то же. Семена, продаваемые для кулинарного использования, должны соответствовать установленным нормам безопасности в отношении допустимого уровня алкалоидов. Современные методы очистки и контроль качества снижают риски, связанные с такими веществами.

В то же время не рекомендуется готовить концентрированные настои или экстракты из семян мака неизвестного происхождения. Содержание активных веществ в таких продуктах может быть непредсказуемым, поэтому их нельзя приравнивать к обычному пищевому маку.

Есть и другие нюансы. В редких случаях мак может вызвать аллергическую реакцию. Среди возможных симптомов — зуд во рту, крапивница, отек губ или горла, рвота или затрудненное дыхание. При появлении выраженных симптомов необходима медицинская помощь.

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Важное значение имеет и правильное хранение. Из-за высокого содержания жиров молотые семена мака быстрее окисляются и могут приобретать горький или прогорклый вкус. Поэтому его рекомендуют измельчать непосредственно перед использованием, а хранить — в герметичной упаковке, в прохладном и темном месте.

Мак запрещен в некоторых странах мира

Некоторые страны мира строго ограничивают ввоз и продажу продуктов с маком из-за риска наличия в семенах следов опиатных алкалоидов. В частности, как сообщает BBC, в августе 2026 года в Сингапуре и Южной Корее с платформ электронной коммерции начали изымать популярную американскую приправу Trader Joe’s Everything But the Bagel, содержащую мак.

В Южной Корее в ходе проверки приправы обнаружили морфин и кодеин — опиаты, содержащиеся в соке растения мака.

В Сингапуре Центральное бюро по борьбе с наркотиками сообщило об удалении из интернет-магазинов более 20 объявлений с этой приправой. Владельцев уже приобретенного продукта призвали его утилизировать.

В Южной Корее правоохранительные органы также выяснили, что некоторые люди привозили приправу из зарубежных поездок в качестве сувенира, а затем перепродавали её. По данным The Korea Herald, часть продавцов не знала о наличии в продукте контролируемых веществ, тогда как другие были об этом осведомлены.

«Даже если продукт легально продается за рубежом, в Корее его могут классифицировать как наркотическое вещество или запрещенный к ввозу товар, поэтому следует проявлять особую осторожность», — отметили в полиции Кореи.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему для кого-то чашка кофе вечером практически не сказывается, а для других даже утренний кофеин может повлиять на самочувствие и сон.

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