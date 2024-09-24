Этот продукт полезнее красной рыбы и в 10 раз дешевле: лечит почки, укрепляет кости

Врачи рекомендуют обязательно включать продукт в свой ежедневный рацион, ведь он не только вкусен, но и полезен для всех систем организма.

Это шампиньоны. Слово "шампиньон" переводится с французского просто – гриб. Именно французы сделали шампиньоны промышленной культурой, поэтому их считают французскими грибами. Шампиньоны запекают, жарят, добавляют в разнообразные салаты и закуски. Они отлично сочетаются с овощами, мясом, сыром и куриными яйцами. В общем, опытная хозяйка может превратить эти грибы в настоящее произведение кулинарного искусства. Врачи уверяют, что шампиньоны по своей пользе не уступают красной рыбе, но они гораздо доступнее, потому что стоят в несколько раз дешевле. Рассказываем, какая польза шампиньонов, можно ли есть потемневшие грибы, кому употреблять не следует.

Какая польза шампиньонов для здоровья человека

Эти грибы пользуются большой популярностью, ведь из них можно приготовить кучу вкусных блюд, к тому же продукт недорогой, поэтому его может позволить себе каждый. А еще шампиньоны очень полезны для здоровья и по питательной ценности похожи на красную рыбу, потому что содержат много фосфора, железо, йод, кальций и цинк.

За счет содержания большого количества фосфора шампиньоны нормализуют работу нервной системы, снимают усталость, активируют обмен веществ, укрепляют костную ткань и зубную эмаль. Врачи рекомендуют есть грибы тем людям, которые имеют большую умственную нагрузку. Ведь благодаря содержанию витаминами группы В, Е, D, биотина, линолевой, пантотеновой и других кислот продукт активирует работу головного мозга.

Диетологи советуют включать шампиньоны в свой ежедневный рацион тем, кто хочет быстро похудеть. Эти грибы малокалорийны, помогают разгонять метаболизм и обладают всеми питательными веществами, которые необходимы организму.

Кроме того, шампиньоны содержат крайне важный для здоровья натрий, поддерживающий здоровье сердечно-сосудистой системы, мышц и почек. Шампиньоны помогают разрушать холестериновые бляшки, тем самым нивелируют развитие атеросклероза. Грибы также нормализуют уровень сахара в крови и укрепляют нервную систему.

Шампиньоны – это отличный источник растительного белка, поэтому будут идеальным продуктом для тех, кто не употребляет мясо.

Можно ли есть потемневшие шампиньоны

Часто хозяйки сомневаются, можно ли готовить потемневшие шампиньоны, ведь грибы довольно быстро теряют свой белый цвет. Специалисты по безопасности питания объясняют, что потемнение связано с процессом окисления. Для того, чтобы убедиться в свежести гриба, его следует разрезать пополам. Если внутри продукт белый и упругий, такой гриб можно есть без колебаний.

Специалисты рекомендуют при выборе грибов обращать внимание на пленку, соединяющую ножку и шляпку. Если пленка цела, то такие грибы можно брать. Хранить шампиньоны в холодильнике рекомендовано не более пяти дней и периодически проверять, не стали ли они влажными и скользкими.

Кому нельзя употреблять шампиньоны: какие противопоказания

Врачи не рекомендуют есть шампиньоны людям после 65, беременным женщинам и матерям, кормящим грудью, также детям до 12 лет. Нельзя есть блюда из шампиньонов и других грибов тем, кто страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гепатитом, холециститом, панкреатитом, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки. Грибы могут спровоцировать обострение этих болезней.

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