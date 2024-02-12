Этот продукт сжигает жир на животе и ягодицах: врачи рекомендуют включить закуску в свой рацион

Ученые доказали, что эти плоды сжигают излишнюю жировую ткань и заряжают энергией на длительное время.

В течение длительного времени было мнение, что употребление орехов приводит к увеличению веса. Оказывается, это миф, появившийся потому, что орехи имеют высокое содержание жиров. Однако новое исследование показало, что орехи способны сжигать излишнюю жировую ткань. Рассказываем, почему для сжигания жира полезно есть орехи, ссылаясь на New York Post.

Какая польза орехов для похудения: исследование ученых

Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта исследовали, как орехи влияют на сжигание излишней жировой ткани. Ученые обнаружили, что люди, участвовавшие в исследовании и ежедневно потреблявшие орехи, имели значительное улучшение общего здоровья. Ученые также установили, что женщины в ходе эксперимента потеряли часть жира в брюшной полости. А у мужчин снизился уровень инсулина в крови.

Испытуемые, которые ели орехи каждый день, имели больше энергии за счет сжигания жировой ткани, чем не употреблявшие орехи на перекус. Это и стало причиной похудения у участвовавших в исследовании людей.

"Этот эксперимент показал, что употребление орехов в умеренном количестве не только не влияет на увеличение веса, но и провоцирует сжигание жира на животе и ягодицах", — отмечает Хайди Дж. Сильвер из Медицинского центра.

Какая польза орехов для общего здоровья

Каждый вид этого продукта насыщен жирами, витаминами, полиненасыщенными кислотами, аминокислотами и другими полезными макроэлементами. Благодаря регулярному употреблению орехов улучшается обмен веществ, выводятся шлаки из организма, налаживается качественная работа мозга и нервной системы, улучшается зрение, состояние кожи, волос и ногтей.

Орехи содержат вещества, способные бороться с тревожными и депрессивными состояниями, успокаивать после нервного напряжения и стрессов. Также можно отметить очень положительное влияние орехов на иммунную и сердечно-сосудистую системы, мужское и женское здоровье.

Орехи нужно регулярно употреблять для здоровья костной ткани, суставов, мышц и глаз. Также они снижают риск вирусных заболеваний. Врачи рекомендуют продукт, если есть заболевания почек, печени либо кишечника.

Следует отметить, что орехи являются отличным продуктом для перекуса, так как хорошо утоляют голод и заряжают энергией на длительный период времени. Этот продукт является прекрасным активатором и подкормкой для мозга, поэтому его рекомендуют принимать перед важными событиями – экзаменами, защитами проектов или собеседованиями.

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