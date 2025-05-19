Этот сезонный овощ может быть не таким полезным, как все думают

Редис / © Pixabay

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Редис — один из первых весенних овощей, который появляется на рынках и грядках уже в апреле. Но несмотря на все преимущества, редис не так уж безопасен, как кажется на первый взгляд. В некоторых случаях этот овощ может даже навредить здоровью.

В чем опасность

Нитраты в тепличной редиске

Ранняя редиска, которую выращивают в теплицах с использованием удобрений, может содержать повышенное количество нитратов. В большом количестве они могут вызвать отравление, головную боль, тошноту, а у детей нарушение кровообращения. Особенно это касается корнеплодов со слишком ярким цветом и горьким привкусом.

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Проблемы с желудком

Редис раздражает слизистую желудка, особенно если ее есть натощак или в больших количествах. Он может вызвать вздутие, изжогу или даже обострить гастрит или язву.

Щитовидная железа

Редис содержит вещества, которые могут тормозить усвоение йода. Поэтому людям с проблемами щитовидной железы следует ограничить ее употребление или предварительно обрабатывать термически.

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Сколько в день можно употреблять редиски

Для взрослого здорового человека — 5–7 штук в день в составе салатов или гарниров. Не рекомендуется давать редис детям до 3 лет.

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