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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
864
Время на прочтение
1 мин

Этот сезонный овощ может быть не таким полезным, как все думают

Многие люди считают, что редис полезен, однако он может иметь неожиданные негативные эффекты для здоровья.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Редис

Редис / © Pixabay

Редис — один из первых весенних овощей, который появляется на рынках и грядках уже в апреле. Но несмотря на все преимущества, редис не так уж безопасен, как кажется на первый взгляд. В некоторых случаях этот овощ может даже навредить здоровью.

В чем опасность

Нитраты в тепличной редиске

Ранняя редиска, которую выращивают в теплицах с использованием удобрений, может содержать повышенное количество нитратов. В большом количестве они могут вызвать отравление, головную боль, тошноту, а у детей нарушение кровообращения. Особенно это касается корнеплодов со слишком ярким цветом и горьким привкусом.

Проблемы с желудком

Редис раздражает слизистую желудка, особенно если ее есть натощак или в больших количествах. Он может вызвать вздутие, изжогу или даже обострить гастрит или язву.

Щитовидная железа

Редис содержит вещества, которые могут тормозить усвоение йода. Поэтому людям с проблемами щитовидной железы следует ограничить ее употребление или предварительно обрабатывать термически.

Сколько в день можно употреблять редиски

Для взрослого здорового человека — 5–7 штук в день в составе салатов или гарниров. Не рекомендуется давать редис детям до 3 лет.

Ранее мы писали, кому и почему нельзя употреблять черешню. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
864
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