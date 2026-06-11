Этот шум является признаком потери слуха: врачи предупредили об опасной привычке, популярной среди молодежи

Шум в ушах может быть признаком серьезной проблемы со слухом

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Привычка постоянно слушать громкую музыку в наушниках и регулярно посещать шумные мероприятия приводит к серьезным проблемам со слухом молодого поколения. Частым следствием такого поведения становится тинитус, сопровождающийся навязчивым фоновым звуком без внешнего источника.

О главных признаках и потенциальных угрозах этого изнурительного состояния пишет LADbible.

Симптомы и профилактика болезни

Это расстройство чаще всего проявляется как постоянный звон, шипение, гудение или даже пульсация в ушах или голове. Вероятность развития такого состояния стремительно растет из-за чрезмерного воздействия громкого шума на неподготовленный слуховой аппарат.

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"Вы не можете остановить старение, но можете принять меры, чтобы сохранить свой слух и снизить риск развития тинитуса", - пояснила аудиолог Джеки Прайс.

Для защиты ушей эксперт настоятельно рекомендует использовать специальные беруши во время посещения концертов, спортивных событий или шоу фейерверков. По ее словам, для многих пациентов этот навязчивый шум становится постоянным, что серьезно препятствует производительности и нормальной жизни.

Когда необходимо обращаться к врачу

Хотя тинитус часто истекает самостоятельно, регулярный или постоянный шум является прямым сигналом для записи к специалисту. Врачи советуют обязательно обследоваться, если это состояние мешает спать, ухудшает концентрацию или вызывает чувство тревоги или депрессии.

Медики при осмотре тщательно проверяют наличие серных пробок или инфекций, которые могут являться истинной причиной дискомфорта. Они также обязательно проводят диагностику для выявления каких-либо признаков незаметной потери слуха.

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Неотложная медицинская помощь необходима в случаях, когда шум сопровождается внезапным ухудшением слуха, головокружением или слабостью лицевых мышц. Также следует немедленно вызвать скорую, если звон появился сразу после травмы головы или пульсирует в такт вашему сердцебиению.

Напомним, боль или заложенность в ушах во время авиаперелетов - одна из самых распространенных проблем среди пассажиров. Причина состоит в резких перепадах атмосферного давления, когда организм не успевает быстро его выровнять. Но опытные путешественники знают, что делать, чтобы быстро выровнять давление во время поездки в самолете.

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