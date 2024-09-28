Этот сок можно пить диабетикам: снижает уровень сахара в крови, также защищает от потери зрения

Напиток содержит в своем составе антиоксиданты, натрий и магний, поэтому защищает от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов в организме.
Это томатный сок, пользу которого трудно переоценить. В этом продукте содержится куча витаминов – A, C, B6, PP, минералы и антиоксидантные соединения. Томатный сок снижает риск заболевания диабетом, онкологией, нормализует уровень холестерина в крови и улучшает эластичность сосудов. Рассказываем, какая еще польза томатного сока, что лечит.
Какие полезные свойства томатного сока: что лечит
- Антиоксидантное свойство. Самая главная польза напитка – это защита организма от свободных радикалов, которые являются причиной разных видов рака.
- Улучшает иммунитет. Повышает сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям, укрепляя иммунную систему.
- Поддерживает работу сердца и сосудов. Снижает уровень "плохого" холестерина, налаживает работу сердечно-сосудистой системы, нивелируя риск сердечного приступа.
- Здоровье кожи. Если пить томатный сок с добавлением оливкового масла, можно защититься от влияния УФ-лучей и устранить пятна на коже.
- Отлаживает работу пищеварительной системы, снимает вздутие живота и острые боли, помогает при запорах.
- Полезен для здоровья глаз. Если употреблять томатный сок регулярно, можно улучшить зрение и защититься от болезни глаз.
- Помогает быстро и безопасно похудеть. Томатный сок содержит достаточно клетчатки, что надолго обеспечивает ощущение сытости. Поэтому напиток помогает быстрее похудеть за счет уменьшения потребления калорий.
- Заряжается энергией. Если пить томатный сок с утра, можно чувствовать себя бодрыми и энергичными на протяжении целого дня.
- Здоровье кожи. Если нанести томатный сок на прыщи, раны или ожоги, это поможет быстрому заживлению и нивелирует образование рубцов.
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