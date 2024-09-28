Этот сок можно пить диабетикам: снижает уровень сахара в крови, также защищает от потери зрения

Напиток содержит в своем составе антиоксиданты, натрий и магний, поэтому защищает от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов в организме.

Это томатный сок, пользу которого трудно переоценить. В этом продукте содержится куча витаминов – A, C, B6, PP, минералы и антиоксидантные соединения. Томатный сок снижает риск заболевания диабетом, онкологией, нормализует уровень холестерина в крови и улучшает эластичность сосудов. Рассказываем, какая еще польза томатного сока, что лечит.

Какие полезные свойства томатного сока: что лечит

Антиоксидантное свойство. Самая главная польза напитка – это защита организма от свободных радикалов, которые являются причиной разных видов рака.

Самая главная польза напитка – это защита организма от свободных радикалов, которые являются причиной разных видов рака. Улучшает иммунитет. Повышает сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям, укрепляя иммунную систему.

Повышает сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям, укрепляя иммунную систему. Поддерживает работу сердца и сосудов. Снижает уровень "плохого" холестерина, налаживает работу сердечно-сосудистой системы, нивелируя риск сердечного приступа.

Снижает уровень "плохого" холестерина, налаживает работу сердечно-сосудистой системы, нивелируя риск сердечного приступа. Здоровье кожи. Если пить томатный сок с добавлением оливкового масла, можно защититься от влияния УФ-лучей и устранить пятна на коже.

Если пить томатный сок с добавлением оливкового масла, можно защититься от влияния УФ-лучей и устранить пятна на коже. Отлаживает работу пищеварительной системы, снимает вздутие живота и острые боли, помогает при запорах.

снимает вздутие живота и острые боли, помогает при запорах. Полезен для здоровья глаз. Если употреблять томатный сок регулярно, можно улучшить зрение и защититься от болезни глаз.

Если употреблять томатный сок регулярно, можно улучшить зрение и защититься от болезни глаз. Помогает быстро и безопасно похудеть. Томатный сок содержит достаточно клетчатки, что надолго обеспечивает ощущение сытости. Поэтому напиток помогает быстрее похудеть за счет уменьшения потребления калорий.

Томатный сок содержит достаточно клетчатки, что надолго обеспечивает ощущение сытости. Поэтому напиток помогает быстрее похудеть за счет уменьшения потребления калорий. Заряжается энергией. Если пить томатный сок с утра, можно чувствовать себя бодрыми и энергичными на протяжении целого дня.

Если пить томатный сок с утра, можно чувствовать себя бодрыми и энергичными на протяжении целого дня. Здоровье кожи. Если нанести томатный сок на прыщи, раны или ожоги, это поможет быстрому заживлению и нивелирует образование рубцов.

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