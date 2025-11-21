Этот сок очень полезен для сосудов: его употребляют все украинцы

Апельсиновый сок / © Associated Press

Стакан апельсинового сока в ежедневном рационе может запускать заметные изменения в работе организма на уровне генов.

В исследовании, опубликованном в Molecular Nutrition & Food Research (MN&FR), ученые показали: у людей, которые пили около двух стаканов 100% сока ежедневно в течение двух месяцев, изменялась активность более 1700 генов, связанных с воспалением, состоянием сосудов и обменом жиров.

Исследователи из США и Бразилии изучили иммунные клетки 20 человек и обнаружили, что регулярное употребление сока снижает активность воспалительных генов и улучшает сигналы, связанные с работой сосудистой системы. Участники с нормальной массой тела сильнее реагировали генами, регулирующими воспаление, а у людей с лишним весом больше изменялись гены, отвечающие за жировой обмен и использование энергии.

Ученые связывают эффект с флавоноидами — антиоксидантами из цитрусовых, которые давно изучаются как возможные защитники сердечно-сосудистой системы.

Раньше мы писали о том, какая пища разрушает сосуды. Что следует исключить из рациона — читайте в новости.